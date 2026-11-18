В Минтрансе допустили использование паромов как альтернативы Крымскому мосту
Глава Минтранса созвал оперштаб по ликвидации последствий атаки на Крымский мост
Министр транспорта Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ударов ВСУ по Крымскому мосту. Главная тема — создание схемы транспортного сообщения с республикой в условиях ограничений. Среди прочего, власти допустили использование паромов через Керченский пролив для перевозки пассажиров и грузов.
Сейчас, по словам господина Ядрова, ведомство задействует все виды транспорта для того, чтобы люди могли попасть на территорию полуострова или покинуть ее. В бесперебойном режиме работают горячие линии Минтранса и ж/д перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», заверил он.
Движение автомобилей по мосту со вчерашнего дня приостановлено, а поезда ходят только по одному пути. Автобусы ходят по расписанию. «Для перевозок пассажиров и грузов при необходимости будет задействована Керченская паромная переправа»,— указано в сообщении Минтранса. Советник главы Крыма Олег Крючков накануне предупреждал, что пассажирская переправа работает «по фактической погоде» из-за «сезона штормов».
После двух ударов беспилотников ВСУ конструкция Крымского моста получила повреждения — их масштаб власти, однако, не приводят. Вице-премьер Андрей Никитин говорил, что восстановить мост можно будет в сжатые сроки, но конкретно их не уточнял. Правительство Крыма заверяет, что произошедшее не повлияло на снабжение Севастополя, потому что Крымский мост практически не использовался для доставки грузов.