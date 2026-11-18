После двух ударов беспилотников ВСУ конструкция Крымского моста получила повреждения — их масштаб власти, однако, не приводят. Вице-премьер Андрей Никитин говорил, что восстановить мост можно будет в сжатые сроки, но конкретно их не уточнял. Правительство Крыма заверяет, что произошедшее не повлияло на снабжение Севастополя, потому что Крымский мост практически не использовался для доставки грузов.