По данным Rusprofile, ООО «Зеленая точка» было зарегистрировано в Белгороде в 2017 году для сбора неопасных отходов. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. По 35% компании принадлежит Владимиру Черкашину и Дмитрию Шведу, еще 30% — Александру Каверину. Генеральный директор — Михаил Бабанин. Он также владеет 50% белгородского ООО «Регион цемент» с аналогичным видом деятельности и руководит местным же ООО «ПК Экология» Геннадия (Дмитриевича) Шведа, которое тоже занимается сбором неопасных отходов. По итогам 2025 года «Зеленая точка» выручила 316 млн руб. (+94% к 2024 году) и получила 502 тыс. чистой прибыли (-1%). На ее счету 149 госконтрактов на 1,1 млрд руб. в сумме.