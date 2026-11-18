Белгородцы продолжат рекультивацию свалки в воронежском Боброве за 98 млн рублей
Победителем аукциона на дополнительные работы по рекультивации несанкционированной свалки в Бобровском районе Воронежской области стал белгородский транспортировщик ТКО ООО «Зеленая точка». Ранее он уже получил статус подрядчика основного этапа работ на объекте. Новый контракт компания выиграла за 98,4 млн руб. при начальной цене 115,1 млн руб. (снижение на 14,5%), обойдя одного конкурента. Подписанный документ опубликован на портале госзакупок.
Второй участник аукциона был готов выполнить работы на свалке за 98,9 млн руб. Его имя не раскрывается.
По данным Rusprofile, ООО «Зеленая точка» было зарегистрировано в Белгороде в 2017 году для сбора неопасных отходов. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. По 35% компании принадлежит Владимиру Черкашину и Дмитрию Шведу, еще 30% — Александру Каверину. Генеральный директор — Михаил Бабанин. Он также владеет 50% белгородского ООО «Регион цемент» с аналогичным видом деятельности и руководит местным же ООО «ПК Экология» Геннадия (Дмитриевича) Шведа, которое тоже занимается сбором неопасных отходов. По итогам 2025 года «Зеленая точка» выручила 316 млн руб. (+94% к 2024 году) и получила 502 тыс. чистой прибыли (-1%). На ее счету 149 госконтрактов на 1,1 млрд руб. в сумме.
Свалка расположена в северо-восточной части Бобровского района. Общая площадь участка под ней составляет 7 га. На техническом этапе «Зеленой точке» предстоит устроить водоотводную канаву и котлован, а также организовать охрану объекта и контроль качества работ. Исполнить обязательства нужно до 30 апреля 2027 года. Финансирование контракта предусмотрено из областного бюджета.
В июне 2025 года «Зеленая точка» получила контракт на основные работы по рекультивации бобровской свалки за 182,6 млн руб. при стартовой цене 232,6 млн руб. К декабрю того же года стоимость подряда выросла до 200,5 млн руб. Срок исполнения соглашения установлен до 20 декабря 2027 года.
«Зеленая точка» занимается не только перевозкой отходов, но и работами по благоустройству. Так, в мае 2025 года она выиграла контракт на обновление бульвара на улице Карла Маркса в Воронеже за 283 млн руб. (начальная цена — 305,9 млн руб.). По данным портала госзакупок, впоследствии стоимость работ была скорректирована до 277,8 млн руб. Сроком исполнения контракта значится 31 декабря 2026 года. При этом на сегодня работы выполнены на 143,5 млн руб., подрядчику перечислено 145 млн руб.