На работы по рекультивации свалки в воронежском Боброве направят еще 115 млн
Администрация райцентра Бобров Воронежской области объявила аукцион на дополнительные работы по рекультивации несанкционированной свалки. Начальная цена контракта составляет 115,1 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Заявки на участие принимаются до 29 октября. Итоги подведут 30 октября.
Объект расположен в северо-восточной части Бобровского района. Общая площадь участка со свалочными массами составляет 7 га. На техническом этапе победителю торгов предстоит устроить водоотводную канаву и котлован, а также организовать охрану объекта и контроль качества работ.
Начать работы подрядчик должен с даты заключения контракта, завершить — до 30 апреля 2027 года. Финансирование предусмотрено за счет областного и местного бюджетов.
Новая закупка дополняет действующий контракт на рекультивацию свалки. По данным портала госзакупок, в июне 2025-го за 182,6 млн руб. его получила белгородская компания ООО «Зеленая точка» Владимира Черкашина, Дмитрия Шведа и Александра Каверина (работает в сфере сбора неопасных отходов). Стоимость контракта к декабрю этого же года увеличилась до 200,5 млн руб., срок выполнения работ установлен до декабря 2027 года.
В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что аукцион на ликвидацию несанкционированной свалки и рекультивацию территории в Рамонском районе Воронежской области выиграло тамбовское ООО «Стройавтодор» Валентины Ерачиной. Компания предложила выполнить работы за 118,8 млн руб. при начальной цене 138,9 млн руб. Исполнить обязательства нужно до 1 июля 2027 года.