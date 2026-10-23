На работы по рекультивации свалки в воронежском Боброве направят еще 115 млн

Новая закупка дополняет действующий контракт на рекультивацию свалки. По данным портала госзакупок, в июне 2025-го за 182,6 млн руб. его получила белгородская компания ООО «Зеленая точка» Владимира Черкашина, Дмитрия Шведа и Александра Каверина (работает в сфере сбора неопасных отходов). Стоимость контракта к декабрю этого же года увеличилась до 200,5 млн руб., срок выполнения работ установлен до декабря 2027 года.