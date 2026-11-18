На Кубани аграриям дали отсрочку по аренде земли из-за режима ЧС
В Краснодарском крае сельхозпроизводители получили отсрочку оплаты по договорам аренды земли за 2026 год. Это следует из распоряжения главы Кубани Вениамина Кондратьева, опубликованном на сайте администрации края. Оплата за использование сельхозугодий, находящихся в краевой собственности, отложена до декабря 2028 года. Льготы для аграриев введены в связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным на Кубани 23 сентября текущего года.
Отсрочка по оплате аренды земли предоставляется сельхозпроизводителям, которые занимаются производствами зерновых и зернобобовых культур, а также риса. Муниципалитетам Краснодарского края рекомендовано предоставить аналогичные льготы для производителей, арендующих муниципальные сельхозугодия.
Режим ЧС в Краснодарском крае был объявлен после приостановки работы портов Азово-Черноморского бассейна, что сделало невозможным вывоз зерна и привело к падению цен. Власти региона признали, что скопление у сельхозпроизводителей значительных объемов непроданной продукции может повлечь значительные материальные потери и нарушить жизнеобеспечение региона.