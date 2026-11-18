В Краснодарском крае сельхозпроизводители получили отсрочку оплаты по договорам аренды земли за 2026 год. Это следует из распоряжения главы Кубани Вениамина Кондратьева, опубликованном на сайте администрации края. Оплата за использование сельхозугодий, находящихся в краевой собственности, отложена до декабря 2028 года. Льготы для аграриев введены в связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным на Кубани 23 сентября текущего года.