Белгородская «Зеленая точка» рекультивирует свалку в Боброве за 182,5 млн рублей

Подряд на рекультивацию несанкционированной свалки в Боброве Воронежской области достался белгородскому ООО «Зеленая точка». Это следует из аукционной документации. Компания снизила начальную стоимость контракта с 232,6 млн до 182,5 млн руб. Он заключен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В торгах также участвовали еще пять неназванных компаний. Одна из них предложила выполнить работы за 213,9 млн руб., три другие — за 209,3 млн руб., а последняя — за 183,7 млн руб.

Согласно аукционной документации, до 20 декабря 2027 года подрядчику предстоит провести техническую и биологическую рекультивацию, пробурить наблюдательную скважину и выполнить другие работы. Источник финансирования — городской бюджет.

В конце мая «Ъ-Черноземье сообщал, что «Зеленой точке» достался подряд на благоустройство бульвара на улице Карла Маркса в центре Воронежа за 283 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Зеленая точка» было зарегистрировано в Белгороде в октябре 2017 года для сбора неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По 35% компании принадлежит Дмитрию Шведу и Владимиру Черкашину, 30% — Александру Каверину. Господин Каверин также владеет местным ООО «Технология» (технический контроль, испытания и анализ). По итогам 2024 года «Зеленая точка» получила выручку в 163 млн руб. и чистую прибыль в 507 тыс. руб. Годом ранее показатели равнялись 350 млн и 4,6 млн руб. соответственно. С января 2020 года общество выиграло 168 госконтрактов на 1,9 млрд руб. в сумме. Генеральный директор — Михаил Бабанин.

Егор Якимов