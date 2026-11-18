Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином обстоятельной беседой с хорошим другом
Президент России Владимир Путин положительно охарактеризовал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые главы двух государств провели сегодня утром. Господин Путин счел их «обстоятельной беседой».
Российский президент рассказал о переговорах на встрече со студентами и преподавателями совместного университета МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института. «Непосредственно перед нашей встречей у нас состоялась обстоятельная беседа, разговор с моим хорошим другом, председателем Си Цзиньпином»,— отметил господин Путин.
Встреча глав двух государств прошла на саммите АТЭС, который проводится в Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Владимир Путин и Си Цзиньпин кратко выступили со вступительными словами, после чего пообщались в закрытом формате. Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая образцовыми и призвал «обогащать их содержание». Суммарно они общались более двух часов.