Маркс, труд, плитка

С начавшейся летом 2025 года реконструкции пешеходный бульвар Карла Маркса в центре Воронежа постепенно менял облик. Новые дорожки и фонари, траншеи и строительные ограждения, споры о сохранении деревьев и претензии к подрядчику — все это сопровождало масштабное благоустройство. Теперь власти сообщают о завершающем этапе работ. Как преображалась одна из самых известных пешеходных улиц города — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»