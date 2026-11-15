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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
ЧерноземьеФото

Маркс, труд, плитка

Как проходила реконструкция одного из главных пешеходных пространств Воронежа
С начавшейся летом 2025 года реконструкции пешеходный бульвар Карла Маркса в центре Воронежа постепенно менял облик. Новые дорожки и фонари, траншеи и строительные ограждения, споры о сохранении деревьев и претензии к подрядчику — все это сопровождало масштабное благоустройство. Теперь власти сообщают о завершающем этапе работ. Как преображалась одна из самых известных пешеходных улиц города — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»
К середине ноября 2026 года благоустройство бульвара Карла Маркса вышло на завершающий этап. По словам мэра Сергея Петрина, основные работы выполнены, продолжается озеленение. По контракту объект должны сдать до 30 ноября
1/201/20

К середине ноября 2026 года благоустройство бульвара Карла Маркса вышло на завершающий этап. По словам мэра Сергея Петрина, основные работы выполнены, продолжается озеленение. По контракту объект должны сдать до 30 ноября

Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2024 году обновление пространства поддержали более 45 тыс. воронежцев — бульвар Карла Маркса выиграл всероссийское голосование за объекты благоустройства. Подрядчика выбрали весной следующего года
2/202/20

В 2024 году обновление пространства поддержали более 45 тыс. воронежцев — бульвар Карла Маркса выиграл всероссийское голосование за объекты благоустройства. Подрядчика выбрали весной следующего года

Егор Снетков / Коммерсантъ

Белгородское ООО «Зеленая точка» выиграло торги, снизив начальную цену с 305,9 млн до 283 млн руб. Контракт предусматривал благоустройство в 2025–2026 годах и трехлетнюю гарантию на работы
3/203/20

Белгородское ООО «Зеленая точка» выиграло торги, снизив начальную цену с 305,9 млн до 283 млн руб. Контракт предусматривал благоустройство в 2025–2026 годах и трехлетнюю гарантию на работы

Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще до начала ремонта проект вызвал споры. Предусмотренная городской транспортной программой велодорожка в него не вошла. Мэрия объясняла решение приоритетом пешеходного пространства
4/204/20

Еще до начала ремонта проект вызвал споры. Предусмотренная городской транспортной программой велодорожка в него не вошла. Мэрия объясняла решение приоритетом пешеходного пространства

Егор Снетков / Коммерсантъ

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При вскрытии грунта выяснилось, что инженерные сети местами расположены не так, как указано в проекте. Из-за этого технические решения приходилось переделывать и заново согласовывать, рассказывал областной министр Евгений Бажанов
5/205/20

При вскрытии грунта выяснилось, что инженерные сети местами расположены не так, как указано в проекте. Из-за этого технические решения приходилось переделывать и заново согласовывать, рассказывал областной министр Евгений Бажанов

Егор Снетков / Коммерсантъ

На месте разобранных дорожек должны были появиться навесы, качели и новые фонари. На люках и сиденьях предусмотрели узоры по мотивам фигур, которые коньками выводил Николай Панин-Коломенкин — первый олимпийский чемпион России
6/206/20

На месте разобранных дорожек должны были появиться навесы, качели и новые фонари. На люках и сиденьях предусмотрели узоры по мотивам фигур, которые коньками выводил Николай Панин-Коломенкин — первый олимпийский чемпион России

Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время работ прежнюю брусчатку разбирали. Позднее возникли вопросы и к новому покрытию: в августе 2026 года на нем обнаружили трещины. Власти заверили, что подрядчик заменит поврежденную плитку
7/207/20

Во время работ прежнюю брусчатку разбирали. Позднее возникли вопросы и к новому покрытию: в августе 2026 года на нем обнаружили трещины. Власти заверили, что подрядчик заменит поврежденную плитку

Егор Снетков / Коммерсантъ

Строительный забор неожиданно стал рекламной площадкой. В сентябре 2026 года рестораны «Креветка», «Гармошка», Just FMLY и «1586» начали обмениваться ироничными плакатами и стрелками, зазывая к себе посетителей
8/208/20

Строительный забор неожиданно стал рекламной площадкой. В сентябре 2026 года рестораны «Креветка», «Гармошка», Just FMLY и «1586» начали обмениваться ироничными плакатами и стрелками, зазывая к себе посетителей

Егор Снетков / Коммерсантъ

Ремонт велся по участкам, чтобы не перекрывать пешеходную улицу целиком. Рабочие по очереди укладывали плитку с разных сторон, оставляя проход для горожан, объяснял глава управы Центрального района Игорь Галкин
9/209/20

Ремонт велся по участкам, чтобы не перекрывать пешеходную улицу целиком. Рабочие по очереди укладывали плитку с разных сторон, оставляя проход для горожан, объяснял глава управы Центрального района Игорь Галкин

Егор Снетков / Коммерсантъ

Первую очередь — от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса — открыли для прогулок в ноябре 2025 года. Здесь заменили покрытие, установили лавки, урны и фонари, обустроили пространство для художников
10/2010/20

Первую очередь — от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса — открыли для прогулок в ноябре 2025 года. Здесь заменили покрытие, установили лавки, урны и фонари, обустроили пространство для художников

Егор Снетков / Коммерсантъ

Памятник Владимиру Высоцкому открыли здесь в 2009 году. Автор скульптуры — Максим Дикунов. При этом достоверных сведений о том, что сам Высоцкий когда-либо выступал в Воронеже, до сих пор нет
11/2011/20

Памятник Владимиру Высоцкому открыли здесь в 2009 году. Автор скульптуры — Максим Дикунов. При этом достоверных сведений о том, что сам Высоцкий когда-либо выступал в Воронеже, до сих пор нет

Егор Снетков / Коммерсантъ

Споры об озеленении возникли еще до стройки. Общественник Вячеслав Минаков предупреждал, что площадь зеленых зон может сократиться на 11%. Мэрия, напротив, уверяла, что значительного уменьшения не будет
12/2012/20

Споры об озеленении возникли еще до стройки. Общественник Вячеслав Минаков предупреждал, что площадь зеленых зон может сократиться на 11%. Мэрия, напротив, уверяла, что значительного уменьшения не будет

Егор Снетков / Коммерсантъ

После открытия первой очереди подрядчик перешел к участку от улицы Фридриха Энгельса до Кольцовской. Работы продолжались и зимой: рядом с уже обновленными участками оставались техника и ограждения
13/2013/20

После открытия первой очереди подрядчик перешел к участку от улицы Фридриха Энгельса до Кольцовской. Работы продолжались и зимой: рядом с уже обновленными участками оставались техника и ограждения

Егор Снетков / Коммерсантъ

На бульваре предусмотрели стенды для уличных художников. После окончания работ сюда обещают вернуть и букинистов: для них готовят пространство с книжными шкафами и большими столами
14/2014/20

На бульваре предусмотрели стенды для уличных художников. После окончания работ сюда обещают вернуть и букинистов: для них готовят пространство с книжными шкафами и большими столами

Егор Снетков / Коммерсантъ

Памятник Высоцкому оставался на своем месте, пока вокруг него менялся бульвар. Примечательно, что именно в Воронеже в середине 1980-х издали первую в стране авторскую книгу барда «Не вышел из боя»
15/2015/20

Памятник Высоцкому оставался на своем месте, пока вокруг него менялся бульвар. Примечательно, что именно в Воронеже в середине 1980-х издали первую в стране авторскую книгу барда «Не вышел из боя»

Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2026 году экологи зафиксировали повреждения 13 деревьев при реконструкции бульвара. В отношении подрядчика составили три административных протокола за поврежденные корни и отсутствие ограждений. Сумма штрафа составила 10 тыс. руб.
16/2016/20

В 2026 году экологи зафиксировали повреждения 13 деревьев при реконструкции бульвара. В отношении подрядчика составили три административных протокола за поврежденные корни и отсутствие ограждений. Сумма штрафа составила 10 тыс. руб.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В июле 2026 года министр Евгений Бажанов потребовал увеличить число рабочих и ускорить согласование изменений проекта. К осени реконструкция дошла до участка между Никитинской и Кольцовской
17/2017/20

В июле 2026 года министр Евгений Бажанов потребовал увеличить число рабочих и ускорить согласование изменений проекта. К осени реконструкция дошла до участка между Никитинской и Кольцовской

Егор Снетков / Коммерсантъ

Для бульвара предусмотрели 18 декоративных яблонь в круглых кашпо. Среди других растений, выбранных для озеленения, — сосны, туи, сирень, можжевельник, гортензии и пионы. Для ухода за посадками оборудовали автополив
18/2018/20

Для бульвара предусмотрели 18 декоративных яблонь в круглых кашпо. Среди других растений, выбранных для озеленения, — сосны, туи, сирень, можжевельник, гортензии и пионы. Для ухода за посадками оборудовали автополив

Егор Снетков / Коммерсантъ

Реконструкция затронула и историю Вильгельма Столля: вместе со старой плиткой исчезло граффити с гаечным ключом промышленника — первое в Воронеже изображение с дополненной реальностью. Власти рассматривали возможность его восстановления
19/2019/20

Реконструкция затронула и историю Вильгельма Столля: вместе со старой плиткой исчезло граффити с гаечным ключом промышленника — первое в Воронеже изображение с дополненной реальностью. Власти рассматривали возможность его восстановления

Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам Сергея Петрина, на бульваре уже высадили более 4 тыс. растений. После завершения контрактных работ ухаживать за ними будет городское управление экологии. Официально завершенным благоустройство пока не объявляли
20/2020/20

По словам Сергея Петрина, на бульваре уже высадили более 4 тыс. растений. После завершения контрактных работ ухаживать за ними будет городское управление экологии. Официально завершенным благоустройство пока не объявляли

Егор Снетков / Коммерсантъ