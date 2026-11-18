Девелопер Sezar Group приступил к разработке котлована комплекса «Сезар Тауэр» на Краснопресненской набережной в Пресненском районе. Высота офисной башни составит 249,6 метра, общая площадь — 190,6 тыс. кв.м, сообщили в компании. Комплекс получит семь подземных этажей. На площадке завершили устройство 257 свай глубиной 55 метров. Сейчас строители разрабатывают котлован, создают «стену в грунте» глубиной 44 м и монтируют распорную систему для укрепления его ограждения. Для отвода грунтовых вод оборудуют 16 скважин глубиной до 60 метров. Разработку котлована планируют завершить в начале 2027 года, после чего начнут бетонировать фундаментную плиту. Система водопонижения продолжит работать до возведения пятого надземного этажа.