Главное на рынке недвижимости к утру 18 ноября
Александр Биба покинет пост президента гостиничного оператора Cosmos Hotel Group
Президент входящего в АФК «Система» гостиничного оператора Cosmos Hotel Group (CHG) Александр Биба уходит со своего поста. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к компании. По его словам, на его место будет назначен бывший президент АФК «Система» Тагир Ситдеков. По словам второго собеседника «Ведомостей», знакомого с ходом кадровых перестановок, Ситдеков станет президентом CHG с 1 декабря этого года. CHG является одним из крупнейших гостиничных операторов в России. На ее сайте говорится, что под ее управлением находится 55 отелей на 12 тыс. номеров в 33 городах страны.
«Дом.РФ» в очередной раз выставил на продажу недостроенный микрорайон «Кузнечики-2» под Подольском, сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Лот включает в себя 40,6 га земли с 11 недостроенными домами на 213,8 тыс. кв. м. Инвестор сможет там возвести еще 569,2 тыс. кв. м недвижимости (включая 358,6 тыс. кв. м — жилья). Стартовая цена — 2,63 млрд руб. Аукцион пройдет в середине декабря.
Девелопер Sezar Group приступил к разработке котлована комплекса «Сезар Тауэр» на Краснопресненской набережной в Пресненском районе. Высота офисной башни составит 249,6 метра, общая площадь — 190,6 тыс. кв.м, сообщили в компании. Комплекс получит семь подземных этажей. На площадке завершили устройство 257 свай глубиной 55 метров. Сейчас строители разрабатывают котлован, создают «стену в грунте» глубиной 44 м и монтируют распорную систему для укрепления его ограждения. Для отвода грунтовых вод оборудуют 16 скважин глубиной до 60 метров. Разработку котлована планируют завершить в начале 2027 года, после чего начнут бетонировать фундаментную плиту. Система водопонижения продолжит работать до возведения пятого надземного этажа.
Мария Чириканова назначена директором по коммерческой недвижимости девелопера FORMA. Она займется стратегическим развитием офисной линейки FORMA workplace и расширением партнерских каналов продаж, сообщили в компании. Госпожа Чириканова работает в сфере коммерческой недвижимости более 14 лет. Последние 3,5 года она занимала должность директора по работе с клиентами и партнерами девелопера STONE.