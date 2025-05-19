Бульвар на улице Карла Маркса в Воронеже обновит белгородская «Зеленая точка»

Подряд на благоустройство бульвара на улице Карла Маркса в центре Воронежа выиграла компания, предложившая снизить начальную цену контракта с 305,9 млн руб. до 283 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о белгородском ООО «Зеленая точка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект детской площадки на бульваре на улице Карла Маркса в Воронеже

Фото: Городская администрация Воронежа Проект детской площадки на бульваре на улице Карла Маркса в Воронеже

Фото: Городская администрация Воронежа

На участие в аукционе заявились еще две компании, оценившие свои услуги в 284,5 млн руб. (второе место) и 299,8 млн руб. (третье место). Источником финансирования работ выступают городской и областной бюджеты.

По данным Rusprofile, ООО «Зеленая точка» было зарегистрировано в Белгороде в октябре 2017 года для сбора неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Михаил Бабанин. По 35% компании принадлежит Дмитрию Шведу и Владимиру Черкашину, 30% — Александру Каверину. Господин Швед также единолично владеет белгородским же ООО ПК «Экология» с аналогичным видом деятельности, господин Каверин — местным ООО «Технология» (технический контроль, испытания и анализ). По итогам 2024 года «Зеленая точка» получила выручку в 163 млн руб. и чистую прибыль в 507 тыс. руб. Годом ранее показатели равнялись 350 млн и 4,6 млн руб. соответственно. С января 2020 года общество выиграло 144 госконтракта на 594,6 млн руб. в сумме.

Работы требуется выполнить с 1 июня 2025 года до 30 ноября 2026-го. Гарантия на них составит три года. Подрядчику предстоит оборудовать сети наружного освещения, системы охранного телевидения, оповещения, автополива, устроить тротуары и площадки, озеленить территорию и установить малые архитектурные формы (МАФ). Среди МАФов предполагаются «холмы» с «зацепками», тоннелем, горкой, вазоны, большой навес и малый навес с качелями, сцена, «конструкция для художников».

Бульвар на улице Карла Маркса победил в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. За его обновление проголосовали более 45 тыс. воронежцев, в то время как сквер «Надежда» на улице Плехановская набрал 17 тыс. голосов. В июне 2024 года екатеринбургское ООО «Проектное бюро К7» победило на торгах на проектирование благоустройства бульвара, предложив выполнить работы за 3,4 млн руб. при начальной цене в 7,3 млн. Документацию нужно было подготовить к 10 декабря 2024 года.

О том, как в макрорегионе голосуют за обновление общественных пространств,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова