Сенаторы предложили передавать данные о военных из клиник в госпитали без согласия
В СФ предложили упростить передачу данных о военных из клиник в госпитали
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, который упрощает процесс передачи сведений о военнослужащих из гражданских медучреждений в подведомственные Минобороны. Предлагается разрешить госпиталям получать медицинскую информацию без согласия самого военнослужащего или его представителя. Авторы законопроекта — группа сенаторов во главе с председателем комитета по обороне и безопасности Владимиром Булавиным.
Авторы инициативы указывают, что по действующему законодательству государственные или частные больницы могут отказаться от передачи данных о причинах обращения или диагнозе, ссылаясь на медицинскую тайну. По их мнению, в отдельных случаях это приводит к тому, что командование воинской части не может своевременно узнать о состоянии здоровья военнослужащего, что может препятствовать исполнению воинских обязанностей.
Предполагается, что запрашивать информацию будут именно военные госпитали, а не воинские части. Ведомственные учреждения, однако, смогут направлять ее в часть, если узнают, что у военнослужащего есть диагноз, который препятствует его службе, указано в документе.
В августе Минобороны предложило расширить список сведений, которые должностные лица Вооруженных сил смогут запрашивать об отдельных кандидатах и тех, кто уже проходит военную службу. Отдельный блок в проекте приказа составляют медицинские сведения — например, о постановке на учет в психдиспансер, наркозависимости, алкоголизме, инфекции ВИЧ.