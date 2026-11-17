Авторы инициативы указывают, что по действующему законодательству государственные или частные больницы могут отказаться от передачи данных о причинах обращения или диагнозе, ссылаясь на медицинскую тайну. По их мнению, в отдельных случаях это приводит к тому, что командование воинской части не может своевременно узнать о состоянии здоровья военнослужащего, что может препятствовать исполнению воинских обязанностей.