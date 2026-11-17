«Поправка небольшая, но для отрасли важная,— считает руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям агропромышленного сектора компании ДРТ Антон Кочетков.— Основные льготы аграриев держатся на статусе сельхозтоваропроизводителя». Последствия его потери, объясняет он, зависят от применяемого налогового режима. Тем, кто на ЕСХН, пришлось бы вернуться на общий режим и пересчитать налоги за год: вместо 6% с разницы между доходами и расходами платить 25-процентный налог на прибыль и налог на имущество. При нынешней рентабельности и стоимости денег для многих такой переход был бы неподъемным, а фиксация статуса на 2026–2028 годы по итогам 2025-го, по словам эксперта, «дает бизнесу предсказуемость и возможность планировать, и это важнее самой льготы». Он отмечает, что доля «сельхозвыручки» в последние годы могла меняться не по вине предприятий. На структуре доходов отражаются санкции, проблемы с логистикой, перестройка каналов сбыта, необходимость докупать сырье, чтобы не стояла переработка.