Аграриям поддержат статус
Сельхозпроизводители сохранят льготный режим и при снижении доли профильных доходов
Аграрии в 2026–2028 годах смогут сохранить статус сельхозпроизводителя, что позволит им продолжить использование льготного режима единого сельскохозяйственного налога даже при невыполнении базового критерия о доле выручки от реализации сельхозпродукции в общих доходах на уровне не ниже 70%. Сохранить льготу смогут организации и индивидуальные предприниматели, которые соответствовали критерию в 2025 году, но далее снизили долю профильных доходов, например, из-за погодных катаклизмов, санкций, последствий военных действий и нарушения логистики.
Плательщики единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) получат возможность применять льготный налоговый режим в 2026–2028 годах, даже если они не выполнили обязательного для этого требования — сохранение доли доходов от сельхоздеятельности на уровне не менее 70%. Норма коснется сельхозпроизводителей, имевших такой статус в 2025 году. Соответствующие поправки предложены правительством к налоговому законопроекту из бюджетного пакета. Документ уже рекомендован комитетом Госдумы по бюджету к принятию во втором чтении — оно состоится 19 ноября.
Статус сельскохозяйственного товаропроизводителя дает право на применение ЕСХН вместо уплаты «обычных» налогов. Его ставка — 6% с базы «доходы минус расходы». Регионы вправе снижать ее до нуля. Также этот статус открывает доступ к субсидиям, грантам и льготному кредитованию. Условие: хозяйства должны формировать не менее 70% дохода от реализации собственной сельскохозяйственной продукции.
«Поправка небольшая, но для отрасли важная,— считает руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям агропромышленного сектора компании ДРТ Антон Кочетков.— Основные льготы аграриев держатся на статусе сельхозтоваропроизводителя». Последствия его потери, объясняет он, зависят от применяемого налогового режима. Тем, кто на ЕСХН, пришлось бы вернуться на общий режим и пересчитать налоги за год: вместо 6% с разницы между доходами и расходами платить 25-процентный налог на прибыль и налог на имущество. При нынешней рентабельности и стоимости денег для многих такой переход был бы неподъемным, а фиксация статуса на 2026–2028 годы по итогам 2025-го, по словам эксперта, «дает бизнесу предсказуемость и возможность планировать, и это важнее самой льготы». Он отмечает, что доля «сельхозвыручки» в последние годы могла меняться не по вине предприятий. На структуре доходов отражаются санкции, проблемы с логистикой, перестройка каналов сбыта, необходимость докупать сырье, чтобы не стояла переработка.
Соблюдение доли 70% от реализации продукции может быть объективно неисполнимым, соглашается зампредседателя ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян. Например, когда выручка от продажи сельхозпродукции уменьшилась и предприятие продало технику или оборудование (доходы от этого не будут отнесены к сельхоздеятельности).
По словам фермера, сохранение статуса сельхозпроизводителя позволяет пережить «трудные времена». «В основном под норматив 70% не попали пострадавшие хозяйства Белгородской, Курской, Брянской и других областей. В эту же категорию могут войти и высокозакредитованные хозяйства по России в целом — они будут распродавать технику, землю и другое имущество»,— говорит Бабкен Испирян.
Отдельным компаниям сохранение льготного режима позволит сохранить больше ресурсов для модернизации производства, закупки техники и развития переработки, полагает директор практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин. По его словам, об актуальности меры говорит и слабая динамика отрасли: после роста сельхозпроизводства на 4,9% в 2025 году Минэкономики прогнозирует сокращение на 1,2% в 2026 году и восстановление на 1,9% в 2027 году. В дальнейшем, считает Вадим Аникин, целесообразно рассмотреть введение механизма усреднения доли сельскохозяйственных доходов за несколько лет вместо оценки по одному году, а также предусмотреть исключения при чрезвычайных погодных условиях и существенных потерях урожая.