Белгородский облсуд оставил в силе приговору бойцу Ивану Емельяненко

Белгородский облсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на приговор 36-летнему Ивану Емельяненко, который является младшим братом бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, в силе оставлено решение Старооскольского горсуда, который назначил ему полтора года лишения свободы в колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу уголовного дела против Ивана Емельяненко легли события весны прошлого года. Боец долгое время искал встречи с неким человеком, оскорблявшим его самого и его близких. Когда встреча состоялась, мужчина начал оскорблять Ивана Емельяненко и его семью. В ответ тот ударил потерпевшего несколько раз по лицу рукой. Мужчина упал, он получил перелом лицевых костей. Потерпевший был неоднократно судим.

Приговор Ивану Емельяненко вынесли в конце прошлого года. Уголовное дело рассматривалось с сентября.

Сергей Толмачев