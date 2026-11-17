Курганский губернатор призвал россиян больше думать о душе
Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что за последние 30 лет россияне стали уделять слишком много внимания материальному благополучию в ущерб духовным ценностям. Причину этого он усмотрел в «голодных 90-х». Своими размышлениями губернатор поделился в личном Telegram-канале, призвав соотечественников не превращаться в «дешевку».
«За последние 30 лет мы все стали слишком "про деньги", ушли в материальное, забыв, что кроме тела у человека есть душа и есть дух»,— написал господин Шумков. Между тем достаток не всегда свидетельствует о высоких нравственных качествах человека, подчеркнул губернатор: «Бывает, и одет человек вполне прилично, и машина у него дорогая, и доход. А откроет рот, и сразу становится понятно: дешевка».
При этом Вадим Шумков особо оговорился, что понятие «дешевка» никак не связано с отсутствием денег. Россия, по его словам, обладает огромным культурным наследием и духовным опытом, которые нельзя приносить в жертву потребительским ценностям. «Нам нельзя все это променять и выкинуть, как бы ни наклоняла к этому окружающая действительность и реклама. Нам нельзя стать… дешевкой»,— философски заключил глава региона.