«За последние 30 лет мы все стали слишком "про деньги", ушли в материальное, забыв, что кроме тела у человека есть душа и есть дух»,— написал господин Шумков. Между тем достаток не всегда свидетельствует о высоких нравственных качествах человека, подчеркнул губернатор: «Бывает, и одет человек вполне прилично, и машина у него дорогая, и доход. А откроет рот, и сразу становится понятно: дешевка».