«Один из ключевых механизмов — сверка документов, которые есть в других информационных системах. Для икры с 1 октября 2025 года внедрена сверка данных системы маркировки с ветеринарными информационными системами Россельхознадзора. Благодаря интеграции системы маркировки "Честный знак" с "ВетИС" расхождения между объемами сырья и готовой красной икры сократились более чем в 60 раз — с 52% до 0,86%»,— отметила Екатерина Приезжева.