Расхождения между объемами сырья и готовой красной икры сократились с 52% до 0,86%
Интеграция системы маркировки «Честный знак» с ветеринарной системой «ВетИС» позволила сократить расхождения между объемами сырья и готовой красной икры с 52% до 0,86%. Об этом сообщила замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева на конференции «Красная икра без красных линий: где проходит граница легального рынка», организованной Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции при поддержке Минпромторга и Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.
Как заявила заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева, с 1 октября 2025 года система маркировки автоматически сверяет сведения об икре с данными ветеринарных информационных систем Россельхознадзора. Это позволяет не допускать в оборот продукцию, информация о которой не подтверждается ветеринарными документами.
«Один из ключевых механизмов — сверка документов, которые есть в других информационных системах. Для икры с 1 октября 2025 года внедрена сверка данных системы маркировки с ветеринарными информационными системами Россельхознадзора. Благодаря интеграции системы маркировки "Честный знак" с "ВетИС" расхождения между объемами сырья и готовой красной икры сократились более чем в 60 раз — с 52% до 0,86%»,— отметила Екатерина Приезжева.
Другим важным инструментом контроля стал разрешительный режим на кассах, который действует для красной икры с 1 октября 2025 года. Перед продажей система автоматически проверяет код маркировки и блокирует операцию при обнаружении нарушений.