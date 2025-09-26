Боец Иван Емельяненко вышел из белгородской колонии

Осужденный за избиение человека младший брат бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко Иван Емельяненко освободился из исправительной колонии №4 в Белгородской области. Встретившим его журналистам спортсмен рассказал, что рассчитывает вернутья на ринг.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 10 сентября Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение Емельяненко об условно-досрочном освобождении. С начала года спортсмен отбывал в колонии наказание, назначенное ему в конце прошлого года в Старом Осколе. Тогда он получил 1,5 года за избиение человека. Как установил суд, весной 2024-го боец нанес некоему человеку несколько ударов по лицу кулаком за то, что тот неоднократно оскорблял его и распускал про него слухи. Оппонент бойца получил несколько переломов костей лица.

Емельяненко не отрицал вину и извинился перед потерпевшим. Суд, впрочем, решил, что тот должен отбыть срок реального лишения свободы для исправления.

После выхода из колонии Иван Емельяненко пообщался с журналистами. «В колонии есть спортгородок. Каждый день ходил, занимался. Не так, конечно, как хотелось бы. Ну форму более-менее поддерживал»,— рассказал боец (цитата по «Известиям»). Весной этого года ТАСС писал, что Емельяненко работал в швейном цехе колонии.

Владимир Зоркий