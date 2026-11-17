Оценить его как исполнителя поклонники смогли в 2018 году. Тогда на альбоме Кристины Агилеры вышла песня «Pipe», где в качестве приглашенного исполнителя был заявлен некий загадочный XNDA. Фанаты сразу заподозрили, что это Хэмилтон, так как он значился соавтором трека, а голос звучал подозрительно знакомо. Но сам гонщик долго хранил молчание и только в 2020 году все-таки признался. Он объяснил фанатам, что долгое время стеснялся и не хотел, чтобы его карьера в Формуле-1 повлияла на оценку трека.