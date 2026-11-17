«Способ выразить себя вне гоночной машины»
Владимир Осипов — о музыкальной жизни Льюиса Хэмилтона
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Льюис Хэмилтон — настоящая легенда Формулы-1. Британец выиграл семь чемпионатов мира и в свои 41 год остается на треке до сих пор, пилотируя Ferrari. Но шум мотора гоночного болида далеко не единственная музыка, которая звучит в его сердце. Дело в том, что Хэмилтон музыкант и, как выяснилось, серьезный. У него своя студия звукозаписи, и если верить пилоту, материала хватит на несколько альбомов.
Оценить его как исполнителя поклонники смогли в 2018 году. Тогда на альбоме Кристины Агилеры вышла песня «Pipe», где в качестве приглашенного исполнителя был заявлен некий загадочный XNDA. Фанаты сразу заподозрили, что это Хэмилтон, так как он значился соавтором трека, а голос звучал подозрительно знакомо. Но сам гонщик долго хранил молчание и только в 2020 году все-таки признался. Он объяснил фанатам, что долгое время стеснялся и не хотел, чтобы его карьера в Формуле-1 повлияла на оценку трека.
Тогда в одном из интервью Хэмилтон назвал музыку самой большой частью своей жизни и самой важной вещью, которая сохраняет ему рассудок. Если верить Льюису, музыка для него способ выразить себя вне гоночной машины, где он не может слишком много говорить.
В 2025 году Хэмилтон выкладывал в соцсетях видео, где показывал фанатам свою гитарную композицию. И он намекал на то, что после завершения гоночной карьеры полностью посвятит жизнь музыке. Станет ли он там королем треков? Похоже, ответ на этот вопрос поклонники автогонок получат в ближайшие годы.
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