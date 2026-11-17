Подал пример мальчишкам
Матвей Сафонов — воспитанник Академии ФК «Краснодар», сын бывшего тренера молодежной команды БК «Локомотив-Кубань» Евгения Сафонова. Свой первый официальный матч за молодежную команду «Краснодара» сыграл в сезоне 2015/2016. С командой черно-зеленых выиграл молодежное первенство России 2017/2018. До 2024 года играл за «быков». В 2024 году перешел из «Краснодара» в ПСЖ за €20 млн.
Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году, прожив в браке год. В июне 2025 года футболист погасил долг по алиментам за 3,5 года в размере более 64 млн руб. Матвею Сафонову 27 лет.
Как ранее писал «Ъ», в июне портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость Сафонова в €30 млн, что сделало его самым дорогим российским футболистом. Его зарплата в ПСЖ составляет €4,8 млн в год (после налогообложения — чуть выше €3 млн за сезон).