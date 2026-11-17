В январе 2024 года Никулинский суд Москвы взыскал с футболиста алименты на содержание несовершеннолетней дочери. По умолчанию их размер определяется исходя из четверти дохода плательщика. При рассмотрении дела Матвей Сафонов просил определить размер алиментов в твердой денежной сумме (в размере 300 тыс. руб.), соразмерно месячному доходу экс-супруги. Свою позицию он обосновывал п. 2 ст. 81 Семейного кодекса, которая позволяет увеличить или уменьшить размер алиментов судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных обстоятельств (в данном случае — его сверхвысоких доходов). Выплата в качестве алиментов четверти его заработка несоразмерна потребностям ребенка, посчитал он.