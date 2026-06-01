Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. Его цена достигла €30 млн.

Фото: Phil Noble / Reuters

До обновления Сафонов оценивался в €22 млн. Голкипер повторил рекорд Александра Головина и Марио Фернандеса по стоимости среди российских футболистов, который они устанавливали в 2018 и 2019 годах соответственно.

По данным портала, второе место по этому показателю среди россиян занимает полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков (€28 млн). Третьим идет полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк (€25 млн).

Матвею Сафонову 27 лет. В 2024 году он перешел в ПСЖ из «Краснодара» за €20 млн. В составе парижского клуба он стал двукратным победителем чемпионата Франции и Лиги чемпионов, а также по разу выиграл кубок и суперкубок страны, Суперкубок UEFA и Межконтинентальный кубок.

Подробнее об успехе Матвея Сафонова — в материале «Ъ» «Вратарь федерации».

Таисия Орлова

