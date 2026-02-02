Матвей Сафонов вновь в центре внимания поклонников футбола. Российский вратарь вернулся в основной состав «Пари-Сен Жермен» после травмы и стал лучшим в матче ПСЖ против «Страсбура». Известный французский журналист Жан-Филип Леклер назвал Сафонова первым номером парижан. Действительно ли россиянин смог отодвинуть перспективного голкипера Франции Люку Шевалье? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Еще совсем недавно Матвея Сафонова воспринимали как очень хорошего, но все-таки второго вратаря ПСЖ. То он попадал в тень звездного Джанлуиджи Доннарумма, то проигрывал конкуренцию Шевалье, которого в Париже ценили выше и называли будущим первым номером сборной Франции. Но Сафонов показал, что может использовать любой шанс для того, чтобы изменить отношение французских болельщиков и, самое главное, тренерского штаба. В игре со «Страсбуром» он снова взял пенальти — уже пятый из семи в этом сезоне — и получил приз лучшего игрока матча. К тому же, когда Сафонов в воротах, Париж не проигрывает. Так что заявление бывшего главного редактора L’Equipe Жан-Филиппа Леклера о том, что Сафонов теперь первый вратарь ПСЖ, можно понять.

Хотя согласились с ним далеко не все. Пока назвать Сафонова основным голкипером все-таки нельзя, уверен футбольный менеджер Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Он сильный как вратарь, но мы также знаем, что он совершает порой невынужденные ошибки, где-то нелепые. Как и многие другие вратари, как и Шевалье. Но когда ты легионер, ты должен быть в два раза сильнее. Лига чемпионов — лакмусовая бумажка».

Кто займет место в воротах ПСЖ в ближайших матчах Лиги чемпионов, мы пока не знаем. Может быть, это будет Сафонов, а не Шевалье. Ведь наставник команды Луис Энрике принимает решения быстро и руководствуется исключительно интересами команды. Так что разговоры о том, что именно россиянин может стать первым голкипером в ПСЖ, не беспочвенны, считает наставник вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов: «Еще один такой матч, и, я думаю, что тренеры уже поменяют мнение, кто у них первый номер. Потенциал очень большой».

Кроме того, Матвей после всего, что произошло, освободился от давления, которое долгое время мешало ему раскрыться. Об этом он открыто говорит журналистам: «Мне комфортно, я понимаю, что я могу. Нет какого-то давления дополнительного, потому что оно было. Когда ты переходишь в такую команду, есть давление какое-то на тебя».

Кстати, с французскими журналистами Сафонов тоже общается на их языке. В этот раз он дал развернутое интервью, чем вызвал одобрение местных представителей прессы. Знание французского языка россиянина отметил и футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции. «Честно скажу, я слышал это интервью. Понятно, что Александр Головин, который здесь сто лет находится, говорит лучше. Но во Франции даже если ты просто пробуешь, все будут хлопать в ладоши».

Все это сейчас крайне важно, ведь контракт россиянина с ПСЖ истекает в июне этого года. И вопрос о том, подписывать новое соглашение с Сафоновым или нет, наверняка уже стоит на повестке дня. Зарплата у Матвея чуть выше €3 млн за сезон после налогообложения. Так что ближе к лету будет понятно, насколько дорожит вратарем нашей сборной парижский клуб.

Владимир Осипов