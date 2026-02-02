«Россиянин может стать первым голкипером в ПСЖ»
Владимир Осипов — судьбе Матвея Сафонова в «Пари-Сен Жермен»
Матвей Сафонов вновь в центре внимания поклонников футбола. Российский вратарь вернулся в основной состав «Пари-Сен Жермен» после травмы и стал лучшим в матче ПСЖ против «Страсбура». Известный французский журналист Жан-Филип Леклер назвал Сафонова первым номером парижан. Действительно ли россиянин смог отодвинуть перспективного голкипера Франции Люку Шевалье? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Еще совсем недавно Матвея Сафонова воспринимали как очень хорошего, но все-таки второго вратаря ПСЖ. То он попадал в тень звездного Джанлуиджи Доннарумма, то проигрывал конкуренцию Шевалье, которого в Париже ценили выше и называли будущим первым номером сборной Франции. Но Сафонов показал, что может использовать любой шанс для того, чтобы изменить отношение французских болельщиков и, самое главное, тренерского штаба. В игре со «Страсбуром» он снова взял пенальти — уже пятый из семи в этом сезоне — и получил приз лучшего игрока матча. К тому же, когда Сафонов в воротах, Париж не проигрывает. Так что заявление бывшего главного редактора L’Equipe Жан-Филиппа Леклера о том, что Сафонов теперь первый вратарь ПСЖ, можно понять.
Хотя согласились с ним далеко не все. Пока назвать Сафонова основным голкипером все-таки нельзя, уверен футбольный менеджер Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Он сильный как вратарь, но мы также знаем, что он совершает порой невынужденные ошибки, где-то нелепые. Как и многие другие вратари, как и Шевалье. Но когда ты легионер, ты должен быть в два раза сильнее. Лига чемпионов — лакмусовая бумажка».
Кто займет место в воротах ПСЖ в ближайших матчах Лиги чемпионов, мы пока не знаем. Может быть, это будет Сафонов, а не Шевалье. Ведь наставник команды Луис Энрике принимает решения быстро и руководствуется исключительно интересами команды. Так что разговоры о том, что именно россиянин может стать первым голкипером в ПСЖ, не беспочвенны, считает наставник вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов: «Еще один такой матч, и, я думаю, что тренеры уже поменяют мнение, кто у них первый номер. Потенциал очень большой».
Кроме того, Матвей после всего, что произошло, освободился от давления, которое долгое время мешало ему раскрыться. Об этом он открыто говорит журналистам: «Мне комфортно, я понимаю, что я могу. Нет какого-то давления дополнительного, потому что оно было. Когда ты переходишь в такую команду, есть давление какое-то на тебя».
Кстати, с французскими журналистами Сафонов тоже общается на их языке. В этот раз он дал развернутое интервью, чем вызвал одобрение местных представителей прессы. Знание французского языка россиянина отметил и футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции. «Честно скажу, я слышал это интервью. Понятно, что Александр Головин, который здесь сто лет находится, говорит лучше. Но во Франции даже если ты просто пробуешь, все будут хлопать в ладоши».
Все это сейчас крайне важно, ведь контракт россиянина с ПСЖ истекает в июне этого года. И вопрос о том, подписывать новое соглашение с Сафоновым или нет, наверняка уже стоит на повестке дня. Зарплата у Матвея чуть выше €3 млн за сезон после налогообложения. Так что ближе к лету будет понятно, насколько дорожит вратарем нашей сборной парижский клуб.