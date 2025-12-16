«Матвей Сафонов вполне может позволить себе остаться в Париже»

Самый дорогой футбольный вратарь в России Матвей Сафонов стал героем новостных лент. Некоторые СМИ написали о том, что голкипера удалили с общей фотографии команды «Пари Сен-Жермен» с помощью фотошопа. Сам Сафонов отреагировал на эту новость достаточно быстро. В своем Telegram-канале он объяснил, что футболисты ПСЖ просто случайно перекрыли его на командном фото. Но слухи о переходе Сафонова в другой клуб никуда не делись. Уйдет ли Матвей из клуба-миллиардера в ближайшее время? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Любопытно, что история с фотографией случилась как раз в тот момент, когда Матвей Сафонов, хоть и временно, но стал первым номером в ПСЖ. Он сыграл в чемпионате Франции, Лиге чемпионов и, кто знает, возможно, появится в составе команды в финале Межконтинентального кубка. 17 декабря ПСЖ встречается с бразильским «Фламенго», матч пройдет в Катаре. Французская пресса Сафонова хвалит, но стать первым номером в ПСЖ шансов у него нет, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Он объективно второй номер. Какие у него шансы сыграть при здоровом Шевалье? Практически нулевые, только если француз начнет "пускать бабочек". Мне кажется, здесь нет никакой подоплеки, чисто спортивный момент. Не будем забывать, что Шевалье — это в принципе потенциальный номер один в сборной Франции в самое ближайшее время».

Несмотря на такой расклад, покидать клуб Сафонов не спешит. Дело в том, что его зарплата в ПСЖ — €4,8 млн в год. Даже если вычесть налоги, которые во Франции доходят до 45%, сумма остается существенной. Найти команду, где предложат больше или хотя бы столько же, непросто. К тому же Матвей уже не раз говорил, что ему во Франции вполне нравится: «Сейчас я понял, что прошел футбольную адаптацию на психологическом уровне в плане того, что мне комфортно. Я понимаю, что могу, на меня нет какого-то давления».

Ближе остальных в ПСЖ Сафонов общается с Хвичей Кварацхелией, который даже не сомневается, что россиянин на правильном пути: «Он отлично сыграл, обе игры провел на высочайшем уровне, сделал крутые сейвы, был неплох на мяче. Чувствуется уверенность, которая от него исходит».

И все же быть вечно вторым, даже в ПСЖ, любой талантливый голкипер вряд ли согласится. Да и цена на Сафонова сейчас пошла вниз. Буквально накануне авторитетный портал Transfermarkt оценил россиянина в €15 млн. А покупали парижане его у «Краснодара» за €20 млн. Затем цена снизилась до €18 и вот сейчас стала еще опустилась. Футбольный агент Вадим Трушков считает, что смена клуба в карьере Сафонова неизбежна. Главное, по его словам, правильно выбрать страну: «Не надо ехать в Америку или Россию. Он должен сделать шаг назад и в деньгах, и в клубе. Если он хочет что-то доказать потенциальным критикам и прежде всего самому себе, то пусть остается в чемпионате ЕС. Неважен клуб, важно, чтобы была премьер-лига, и важно, чтобы он там был первым номером».

Что же касается России, то здесь сейчас тоже всё непросто. Даже «Зенит» пытается оптимизировать бюджет. А самым высокооплачиваемым голкипером в РПЛ является Александр Максименко из «Спартака», его зарплата составляет €1,7 млн. Контракт Матвея Сафонова с ПСЖ действует до июня 2026 года. Российскому голкиперу в данный момент 26 лет, и он вполне может позволить себе остаться в Париже. Что перевесит: желание играть или зарплата €400 тыс. в месяц, будет понятно уже совсем скоро, ведь трансферное окно в Европе отрывается сразу после нового года.

Владимир Осипов