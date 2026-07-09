Адвокат вратаря ПСЖ Сафонова объяснил его жалобу на алименты в Конституционный суд

Адвокат вратаря ПСЖ Матвея Сафонова Андрей Крючков утверждает, что бывшая жена футболиста не дает ему видеться с дочерью. 7 июля Конституционный суд (КС) России принял жалобу Сафонова, который оспаривает норму Семейного кодекса о расчете алиментов. Его экс-супруга говорит, что спортсмен уже два года не выплачивает алименты с доходов, которые получает в ПСЖ, а также сам не хочет видеться с ребенком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матвей Сафонов оспаривает в КС п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ. Этим пунктом установлен базовый размер ежемесячных алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемых судом: на одного ребенка положено выплачивать 25% заработка или иного дохода. Футболиста обязали проводить эти выплаты с января 2022 года. Согласно его жалобе, он выплатил уже более 90 млн руб. Спортсмен при этом уверяет, что его доход «не является стабильным и зависит от многих обстоятельств».

Сафонов просит КС признать упомянутое положение Семейного кодекса не соответствующим Конституции. По его мнению, если у плательщика нет постоянного дохода, а соглашение об уплате алиментов он не заключал, то эта норма «препятствует установлению размера алиментов... в твердой денежной сумме, соразмерного реальным потребностям» ребенка. «Решение суда... привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в моей жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника»,— указано в жалобе, направленной в КС.

В январе адвокаты Сафонова подали заявление о злоупотреблениях со стороны его бывшей жены Анастасии. По их версии, она пыталась дважды взыскать судебные расходы на своих представителей. «И на этом фоне мы решили задать вопрос Конституционному суду относительно того, действительно ли соблюдается баланс интересов при взыскании, в нашем случае с Матвея, денежных средств в таком объеме в пользу малолетнего ребенка»,— рассказал «Матч ТВ» господин Крючков. По его оценке, КС в течение полутора-двух месяцев должен решить, принимать ли жалобу к производству.

Бывшая жена Сафонова заявила, что он с июля 2024 года не выплачивает алименты из сумм доходов, получаемых в ПСЖ. По ее словам, спортсмен «с 12 июня 2023 года ни разу не пришел к своему ребенку». «Все деньги, которые от имени Сафонова были перечислены ребенку, я накапливаю для ребенка, а содержу его за свой счет. Суть алиментов — это не только деньги для проживания, но это и собственность ребенка, которую мать может накапливать для будущего обучения, проживания, образования и развития ребенка»,— пояснила она ТАСС.

Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году, прожив в браке год. В июне 2025 года футболист погасил долг по алиментам за 3,5 года в размере более 64 млн руб.

Матвею Сафонову 27 лет. В 2024 году он перешел в ПСЖ из «Краснодара» за €20 млн. В июне портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость Сафонова в €30 млн, что сделало его самым дорогим российским футболистом. Его зарплата в ПСЖ — €4,8 млн в год (после налогообложения — чуть выше €3 млн за сезон).