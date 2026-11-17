Хуснуллин доложил Путину о ситуации после атак на Крымский мост
Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по ситуации с атаками на Крымский мост. После заседания он доложил президенту Владимиру Путину о положении дел, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«После проведения заседания правительственной комиссии Марат Хуснуллин доложил президенту Путину о положении дел вокруг Крымского моста»,— сказал представитель Кремля, не приведя подробностей (цитата по ТАСС).
Крымский мост два дня подряд подвергается атакам ВСУ. После сегодняшней ночной атаки движение по мосту приостановили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СКР, зафиксированы «повреждения конструкции» моста, но насколько они серьезны, не уточняется.