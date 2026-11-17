После атаки БПЛА на Крымский мост возбуждено дело о теракте
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотников по Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
По данным ведомства, после атак ВСУ 16 и 17 ноября на мосту «имеются повреждения конструкции». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц.
Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановлено, сообщали в Минтрансе. Ведомство уточняло, что при атаках обошлось без пострадавших. Масштаб повреждений и число атаковавших мост беспилотников не приводится.