Крымский мост пережил удар

Напомним, в октябре 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвалась фура со спрятанной в кузове взрывчаткой. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, пять человек погибли. В ГСУ СКР возбудили уголовное дело о теракте. По данным следствия, он был организован директором службы безопасности Украины Василием Малюком. За участие в его подготовке и реализации были задержаны и осуждены на пожизненное заключение восемь человек. Южный окружной военный суд взыскал с них 7 млрд руб. в пользу пострадавших. Ни один из обвиняемых вину не признал.