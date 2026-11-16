Крымский мост пережил удар
На полуострове разбираются с последствиями налета
В ночь на 16 ноября Крымский мост был атакован беспилотниками ВСУ. Специалисты оценивают повреждения и подсчитывают ущерб, который власти назвали незначительным. На несколько часов прерывалось движение поездов и автотранспорта. Расследование обстоятельств налета будет вестись по статье УК о теракте.
Первым об ударе по мосту через Керченский пролив сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб, работают все крымские профильные министерства. Держу ситуацию на личном контроле»,— написал глава республики в своем Telegram-канале.
По данным Минтранса России, транспортный объект был атакован беспилотниками ВСУ после двух часов ночи. Пострадавших нет, железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. Тем не менее поезда до Керчи задерживаются, опоздание составляет от двух до четырех часов. Паромная переправа Крым—Кавказ, на которой работают два парома «Ейск» и «Керченский-2», продолжает работу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал повреждения Крымского моста незначительными.
В правительстве Крыма “Ъ” сообщили, что на транспортной переправе уже ведутся ремонтные работы.
Специалисты обсуждают возможность запуска движения в реверсивном режиме. Со стороны Кубани для водителей разворачивают два пункта обогрева: один в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. Также для автолюбителей устанавливают биотуалеты. По предварительной информации, у моста ожидали проезда порядка 2 тыс. автомобилей.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что сроки восстановления моста станут известны в ближайшее время. «Проводим оценку повреждений Крымского моста. В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления. Опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи у нас есть»,— заверил господин Хуснуллин.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил о большом количестве информационных вбросов, которые дезориентируют жителей Крыма и водителей на трассе «Таврида», призвав автолюбителей не выезжать в сторону Краснодарского края до поступления официальной информации о ситуации.
Расследование налета, как обычно бывает в подобных случаях, Следственный комитет России будет вести по факту теракта (ст. 205 УК РФ).
Напомним, в октябре 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвалась фура со спрятанной в кузове взрывчаткой. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, пять человек погибли. В ГСУ СКР возбудили уголовное дело о теракте. По данным следствия, он был организован директором службы безопасности Украины Василием Малюком. За участие в его подготовке и реализации были задержаны и осуждены на пожизненное заключение восемь человек. Южный окружной военный суд взыскал с них 7 млрд руб. в пользу пострадавших. Ни один из обвиняемых вину не признал.
В июле 2023 года Крымский мост был вновь атакован ВСУ. Надводные беспилотники повредили дорожное полотно на пролетах. В результате инцидента погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила тяжелые ранения. СКР возбудил уголовное дело о теракте.