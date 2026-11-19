Ушаков уточнил, что Путин и Трамп обсуждали на встрече в Шэньчжэне
Ушаков: Путин и Трамп обсуждали украинский конфликт и двусторонние отношения
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений во время переговоров на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По словам Юрия Ушакова, конфликт на Украине стал основной темой на встрече глав двух государств. Помощник президента добавил, что переговоры прошли хорошо. Они длились 35-40 минут. Владимир Путин вышел со встречи «в отличном настроении», уточнил господин Ушаков.
Важных заявлений никто не делал, поскольку все готовятся к трехсторонней встрече господ Путина и Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, пояснил помощник российского президента. Переговоры запланированы на 9:30 мск.