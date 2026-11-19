Ушаков: встреча Путина и Трампа прошла хорошо
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путин и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне прошла хорошо.
По словам господина Ушакова, встреча продлилась 35-40 минут. Основной темой был конфликт на Украине, также президенты обсудили двусторонние отношения и подготовку к трехстороннему саммите с председателем КНР Си Цзиньпином, который пройдет позже сегодня.
На вопрос, в каком настроении Владимир Путин вышел со встречи с Дональдом Трампом, господин Ушаков ответил: «В отличном!». «Особо важных заявлений ни одна сторона не делала», — сказал о встрече помощник президента информационной службе «Вести».
С российской стороны на встрече присутствовали: глава МИДа Сергей Лавров, зампред правительства — министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. С американской — госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина США Скотт Бессент.