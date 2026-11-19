По словам господина Ушакова, встреча продлилась 35-40 минут. Основной темой был конфликт на Украине, также президенты обсудили двусторонние отношения и подготовку к трехстороннему саммите с председателем КНР Си Цзиньпином, который пройдет позже сегодня.