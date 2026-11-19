Кремль раскрыл состав участников встречи Путина и Трампа
На встрече президента России Владимира Путина и президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне был усеченный состав делегаций.
министр иностранных дел Сергей Лавров;
заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов;
помощник президента Юрий Ушаков;
гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.
С американской стороны присутствовали:
госсекретарь, исполняющий обязанности советника президента по нацбезопасности Марко Рубио;
министр финансов Скотт Бессент.
Встреча продлилась меньше часа. Она началась в 07:15 мск, а закончилась около 08:00 мск. Заявлений для прессы по ее итогам делать не стали. Это была вторая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа после переговоров в Анкоридже в августе 2025 года.