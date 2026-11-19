Встреча продлилась меньше часа. Она началась в 07:15 мск, а закончилась около 08:00 мск. Заявлений для прессы по ее итогам делать не стали. Это была вторая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа после переговоров в Анкоридже в августе 2025 года.