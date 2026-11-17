«Очередное яркое шоу»
Владимир Осипов — о том, как сборная России готовится к ретро-игре с Венесуэлой
17 ноября вечером в Краснодаре сборная России по футболу сыграет очередной товарищеский матч. В этот раз команда Валерия Карпина сойдется с футболистами Венесуэлы. Накануне игры главный тренер российской сборной встретился с представителями прессы. Что на ней прозвучало, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Матч Россия—Венесуэла будет посвящен столетию со дня рождения легендарного советского футболиста Никиты Симоняна и 70-летию победы главной команды страны на Олимпиаде в Мельбурне. Так что ретро-тема пройдет красной нитью через весь футбольный вечер. Российские игроки выйдут на поле в специально подготовленной ретро-форме, а голкиперу нашей сборной Матвею Сафонову на пресс-конференции перед игрой даже вручили кепку, как у Льва Яшина. Кстати, ретро-посыл чувствовался и на встрече с журналистами. Многие представители местной прессы называли Валерия Карпина, Николая Комличенко и Матвея Сафонова товарищами и даже предлагали придумать свои варианты известных лозунгов советского времени.
Игроки отвечали весьма лаконично, и создавалось впечатление, что на диалог с прессой они в этот раз не настроены.
Даже Сафонов, который порой не прочь рассказать несколько историй, не спешил откровенничать. Когда Матвея спросили о самых важных матчах в карьере, он уложился буквально в несколько предложений:
«Ну, если оглядываться назад на матчи, которые уже сыграны, то я думаю, что матчи Лиги чемпионов всегда наполнены большими эмоциями, и большие матчи — это события как для болельщиков, так и для самих футболистов. Что касается сборной, для меня каждый следующий матч самый важный».
Конечно, о предстоящих соперниках речь тоже шла. Карпин заверил болельщиков, что уровень футбола сборной Венесуэлы как минимум не хуже, чем у Узбекистана, и что с ними интересно будет сыграть. Самым напряженным моментом стало обсуждение скрытого конфликта между клубами и сборной. Дело в том, что игрок «Динамо» Максим Осипенко, которого тренерский штаб сборной не стал задействовать в матче с Узбекистаном из-за травмы, неожиданно вышел на поле в товарищеской встрече за клуб. Так что информация о травмах ведущих футболистов, которую предоставляют в сборную, не всегда достоверна, рассказал Валерий Карпин:
«Как видите, верить клубам уже нельзя.
По Осипенко были даже письма, подписанные и генеральным директором, и доктором «Динамо», которые утверждали: около 14 дней обязательная пауза, он вообще ходить не может.
Через пять дней он играет за «Динамо». Слава Богу, что нам ничего не надо здесь придумывать, ничего не надо рассказывать, теперь вы сами все понимаете. Мы много, долго молчали, ничего не говорили. Если решили они подставляться — это их проблемы».
Но пока соперник и статус матча позволяют не обострять, а просто наслаждаться очередным ярким шоу, в которое теперь превращается каждая игра футбольной сборной страны. В этот раз в Краснодаре ретро-тему поддержит группа «Земляне». Что же касается результата, то при полных трибунах и объективно не самом сильном сопернике ожидается победа. Насколько крупная, увидим сегодня на «Первом канале». Стартовый свисток прозвучит в семь вечера.