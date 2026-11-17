Конечно, о предстоящих соперниках речь тоже шла. Карпин заверил болельщиков, что уровень футбола сборной Венесуэлы как минимум не хуже, чем у Узбекистана, и что с ними интересно будет сыграть. Самым напряженным моментом стало обсуждение скрытого конфликта между клубами и сборной. Дело в том, что игрок «Динамо» Максим Осипенко, которого тренерский штаб сборной не стал задействовать в матче с Узбекистаном из-за травмы, неожиданно вышел на поле в товарищеской встрече за клуб. Так что информация о травмах ведущих футболистов, которую предоставляют в сборную, не всегда достоверна, рассказал Валерий Карпин: