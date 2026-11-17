РЖД намерена запустить посадку в поезда через «Макс» в конце 2027 года
РЖД намерена в конце 2027 года дать пассажирам поездов дальнего следования возможность проходить посадку по цифровому ID в мессенджере «Максе». О планах рассказал в интервью «РИА Новости» замглавы компании Иван Колесников.
По словам господина Колесникова, технология готова к использованию. «Она будет применяться сразу во всех поездах с момента запуска»,— отметил он. Пассажиры также смогут пользоваться прежними способами посадки.
В сентябре Минтранс анонсировал посадку на самолет и поезд по Max ID. Ранее пассажирам в России стала доступна посадка по биометрии. В апреле появилась возможность садиться таким образом в поезда, следующие по маршрутам Москва — Нижний Новгород, Москва — Кострома и Москва — Иваново, а в августе: Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново. Также россияне могут садиться в самолет по биометрии в аэропортах Шереметьево и Пулково.