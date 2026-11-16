Бюджет Екатеринбурга на 2026 год изначально утвердили с параметрами 100 млрд руб. по доходам и 103,6 млрд руб. по расходам. В июне дума приняла поправки в документ, согласно которым доходы города увеличились до 101,6 млрд руб., а расходы — до 108,3 млрд руб. Размер дефицита возрос с 3,6 млрд до 6,7 млрд руб. Депутаты тогда раскритиковали чиновников «за циничное отношение к интересам представительного органа» и пообещали при повторении ситуации устроить «дебош» и «федеральный скандал».