Траты на работу мэра Екатеринбурга возрастут на 403 тысяч рублей в 2027 году
Расходы на функционирование главы Екатеринбурга возрастут с 10 млн руб. в 2026 году до 10,4 млн руб. в 2027-м, следует из проекта главного финансового документа города на будущий год. Проект решения с соответствующим показателем внес на рассмотрение депутатов думы врио градоначальника Рустам Галямов.
Согласно документу, расходы на саму мэрию возрастут с 1,35 млрд до 1,39 млрд руб. Большую часть средств направят на зарплаты чиновников — в 2027-м они возрастут с 1,32 млрд до 1,36 млрд руб. Впрочем, траты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения их нужд сократят с 28,9 млн до 26,9 млн руб.
Объем выделенных средств на работу администраций восьми районов города увеличится с 1,75 млрд до 1,78 млрд руб. Расходы на выплаты чиновникам поднимут с 1,61 млрд до 1,63 млрд руб., а на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения их нужд снизят со 136 млн до 113,4 млн руб.
Несмотря на увеличение расходов на выплаты чиновникам, власти Екатеринбурга намерены снизить объем выделенных средств на общегосударственные вопросы с 7 млрд до 6,9 млрд руб. Сокращение коснется трат на работу сотрудников аппарата гордумы (с 293,8 млн до 293,2 млн руб.) и самих депутатов (с 31,9 млн до 30,6 млн руб.). Впрочем, расходы на спикера Анну Гурарий будут увеличены с 7,3 млн до 7,6 млн руб.
После рассмотрения проекта бюджета на очередном заседании гордумы в первом чтении депутаты смогут скорректировать параметры документа. В предложенном мэрией варианте доходы казны, по сравнению с 2026 годом, будут сокращены со 101,6 млрд до 97,9 млрд руб., а расходы снизятся со 108,3 млрд до 100,3 млрд руб. Меньший объем средств намерены направить на образование, ЖКХ, национальную экономику и другие сферы. В мэрии ожидают, что с уменьшением расходов получится сократить и дефицит казны — с 6,7 млрд до 2,3 млрд руб.
Бюджет Екатеринбурга на 2026 год изначально утвердили с параметрами 100 млрд руб. по доходам и 103,6 млрд руб. по расходам. В июне дума приняла поправки в документ, согласно которым доходы города увеличились до 101,6 млрд руб., а расходы — до 108,3 млрд руб. Размер дефицита возрос с 3,6 млрд до 6,7 млрд руб. Депутаты тогда раскритиковали чиновников «за циничное отношение к интересам представительного органа» и пообещали при повторении ситуации устроить «дебош» и «федеральный скандал».