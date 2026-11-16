По сравнению с 2026 годом в администрации ожидают увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц (с 24,4 млрд до 27,4 млрд руб.), с акцизов (с 3,9 млрд до 4,3 млрд руб.), от туристического налога (с 174,8 млн до 195,2 млн руб.), по налогу на имущество (с 4,7 млрд до 5,1 млрд руб.) и от штрафов, санкций и возмещения ущерба (с 200,5 млн до 280,2 млн руб.). Доходы от государственной пошлины сохранятся на уровне 1,1 млрд руб.