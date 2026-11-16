В бюджет Екатеринбурга поступит менее 100 млрд рублей в 2027 году
Объем поступлений в бюджет Екатеринбурга на 2027 год составит 97,9 млрд руб., что на 3,6 млрд руб. меньше прогнозируемого размера доходов казны на 2026 год (101,6 млрд руб.), следует из проекта главного финансового документа города. Проект решения с соответствующим показателем внес на рассмотрение депутатов думы врио мэра Рустам Галямов.
По сравнению с 2026 годом в администрации ожидают увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц (с 24,4 млрд до 27,4 млрд руб.), с акцизов (с 3,9 млрд до 4,3 млрд руб.), от туристического налога (с 174,8 млн до 195,2 млн руб.), по налогу на имущество (с 4,7 млрд до 5,1 млрд руб.) и от штрафов, санкций и возмещения ущерба (с 200,5 млн до 280,2 млн руб.). Доходы от государственной пошлины сохранятся на уровне 1,1 млрд руб.
Меньше средств, по сравнению с 2026-м, казна Екатеринбурга получит по налогу на совокупный доход (с 9 млрд до 7,3 млрд руб.), от доходов от оказания платных услуг (с 8,2 млрд до 6,6 млрд руб.), от использования муниципального имущества (с 3,4 млрд до 3,2 млрд руб.) и от продажи активов (с 1,5 млрд до 1,3 млрд руб.). Объем безвозмездных поступлений также снизится с 44,3 млрд до 40,2 млрд руб.
После рассмотрения проекта бюджета в первом чтении депутаты смогут скорректировать параметры документа. В предложенном мэрией варианте расходы казны по сравнению с 2026 годом будут сокращены со 108,3 млрд до 100,3 млрд руб., размер дефицита — с 6,7 млрд до 2,3 млрд руб.
Бюджет Екатеринбурга на 2026 год изначально утвердили с параметрами 100 млрд руб. по доходам и 103,6 млрд руб. по расходам. В июне дума приняла поправки в документ, согласно которым доходы города увеличились до 101,6 млрд руб., а расходы — до 108,3 млрд руб. Размер дефицита возрос с 3,6 млрд до 6,7 млрд руб. Депутаты тогда раскритиковали чиновников «за циничное отношение к интересам представительного органа» и пообещали при повторении ситуации устроить «дебош» и «федеральный скандал».