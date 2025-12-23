Депутаты приняли бюджет Екатеринбурга на 2026 год с дефицитом 3,6 млрд рублей

Дума Екатеринбурга одобрила во втором и окончательном чтении проект городского бюджета на 2026 год с параметрами 100 млрд руб. по доходам и 103,6 млрд руб. по расходам. Дефицит планируется в объеме 3,6 млрд руб. В поддержку документа выступили 27 депутатов, один — проголосовал «против».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал депутатам мэр Алексей Орлов, в 2026 году власти планируют потратить на транспорт более 15 млрд руб., в том числе 3,5 млрд руб. на обновление подвижного состава. «Муниципальный контракт на приобретение 50 троллейбусов мы уже заключили, рассматривается вопрос о приобретении автобусов большой вместимости и трамваев, надеемся, что губернатор нас в этом поддержит»,— пояснил он. Господин Орлов добавил, что на благоустройство, содержание, строительство и реконструкцию улично-дорожной сети также предусмотрели 15 млрд руб.

По словам градоначальника, 60% всех ассигнований традиционно направят на финансирование социальной сферы: образование, культуру, физическую культуру и спорт. «Сфера образования остается наиболее финансово емкой, доля расходов в бюджете города на нее составляет почти 50% от общего объема расходов»,— подчеркнул Алексей Орлов, добавив, что 4 млрд руб. в 2026 году направят на строительство школ и детских садов.

Мэр отметил, что в 2026 году администрацию и гордуму ждет «большая и серьезная работа, серьезные планы» в условиях увеличения налоговой нагрузки. «Мы должны очень эффективно расходовать каждый бюджетный рубль и работать над увеличением доходной части бюджета не ущемляя интересы бизнеса и населения, не создавая дополнительных проблем и барьеров, а просто сообща вместе трудиться, как мы это делали в последние пять лет»,— призвал господин Орлов.

Бюджет Екатеринбурга на 2025 год депутаты гордумы приняли с параметрами 87,4 млрд руб. по доходам и 90,6 млрд руб. по расходам. Планировалось, что дефицит составит 3,2 млрд руб.

Василий Алексеев