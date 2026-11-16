Расходы на гордуму Екатеринбурга урежут на 1,5 млн рублей в 2027 году
Траты на работу депутатов и сотрудников Екатеринбургской городской думы снизят с 333,1 млн руб. в 2026 году до 331,5 млн руб. в 2027-м, следует из проекта главного финансового документа города на будущий год. Проект решения с соответствующим показателем внес на рассмотрение представительного органа врио мэра Рустам Галямов.
Согласно документу, большую часть средств направят на сотрудников аппарата гордумы — расходы на них планируется сократить с 293,8 млн до 293,2 млн руб. В частности, траты на зарплаты работников увеличат с 249,8 млн до 259,7 млн руб., а на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения их нужд уменьшат с 43,9 млн до 33,4 млн руб.
На самих депутатов в 2027 году намерены потратить всего 30,6 млн руб. вместо 31,9 млн руб. в 2026-м. Впрочем, расходы на функционирование председателя гордумы Анны Гурарий возрастут с 7,3 млн до 7,6 млн руб.
После рассмотрения проекта бюджета на очередном заседании гордумы в первом чтении депутаты смогут скорректировать параметры документа. В предложенном мэрией варианте доходы казны по сравнению с 2026 годом будут сокращены со 101,6 млрд до 97,9 млрд руб., а расходы снизятся со 108,3 млрд до 100,3 млрд руб. Меньший объем средств, по сравнению с 2026-м, намерены направить на образование, ЖКХ, национальную экономику и другие сферы. В мэрии ожидают, что с уменьшением расходов получится сократить и дефицит казны — с 6,7 млрд до 2,3 млрд руб.
Бюджет Екатеринбурга на 2026 год изначально утвердили с параметрами 100 млрд руб. по доходам и 103,6 млрд руб. по расходам. В июне дума приняла поправки в документ, согласно которым доходы города увеличились до 101,6 млрд руб., а расходы — до 108,3 млрд руб. Размер дефицита возрос с 3,6 млрд до 6,7 млрд руб. Депутаты тогда раскритиковали чиновников «за циничное отношение к интересам представительного органа» и пообещали при повторении ситуации устроить «дебош» и «федеральный скандал».