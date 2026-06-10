«Все вопросы не решены, но потихоньку будем изыскивать средства»

Депутаты Екатеринбургской городской думы раскритиковали мэрию в ходе обсуждения корректировок бюджета на 2026 год «за циничное отношение к интересам представительного органа», пригрозив сорвать принятие новых изменений в главный финансовый документ города. В итоге они согласились одобрить поправки без «федерального скандала», однако пообещали при повторении ситуации устроить «дебош».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На очередном заседании думы Екатеринбурга депутаты отказались заслушивать доклад директора департамента финансов мэрии Юлии Медведевой об увеличении доходов бюджета города на 2026 год на 1,5 млрд руб. (до 101,6 млрд руб.) и расходов местной казны на 4,6 млрд руб. (до 108,3 млрд руб.) и сразу стали задавать вопросы чиновникам.

Члены фракции «Единая Россия» Владимир Крицкий и Дмитрий Сергин возмутились, что администрация не предусмотрела обещанные средства на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной за 900 млн руб. на ЖБИ и не прекращает «возню» с инвесторами по завершению работ в сквере Бориса Рыжего на Вторчермете.

Госпожа Медведева заверила депутатов, что мэрия работает над получением средств на спортивный объект из бюджета Свердловской области, глава департамента благоустройства Тамара Благодаткова пообещала начать работы в сквере сразу после согласования проектной документации в сетевых компаниях. «Как только закончится эта работа, будет принято совместное решение. Часть средств у нас предусмотрена»,— отметила директор.

Депутатов не устроили ответы чиновников из-за вновь полученной информации «без конкретики». В поддержку коллег по фракции выступил Александр Колесников, заявив, что администрация относится «с цинизмом» к думе.

«Я сейчас встану и уйду, а потом я это сделаю на следующей корректировке на бюджетной комиссии, где мы все встанем и уйдем. Этого хотите? Не надо с нами шутить!»,— предостерег он.

О том, что мэрия не стала выделять средства на увеличение мест в детских садах в Академическом районе, признал и первый заместитель председателя гордумы Михаил Матвеев («Единая Россия»).

«Три года там не строится ни одного садика, при том, что продолжает активно строиться жилье. Сегодня в районе 5 тыс. неудовлетворенных заявлений, очередь — такого нет нигде в XXI веке»,— заявил он.

Депутат Константин Киселев («Яблоко») предупредил чиновников, что если мэрия продолжит не учитывать мнение думы при формировании бюджета, то представительный орган устроит «федеральный скандал». «Абсолютно прав Александр Колесников, что если этого не будет, то он встанет и уйдет. Сейчас он проголосует за, понимаю, что я один выступлю против бюджета, но в следующий раз, если проблемы не будут решены, действительно будет скандал даже не областного масштаба»,— заверил он.

Господин Киселев добавил, что власти не решили «ни один вопрос» в сфере культуры. «Люди говорят, что культура у мэра ассоциируется с львом, у которого золотые тестикулы. Алексей Орлов желает войти в историю как человек, который понимает культуру именно таким образом? Либо мы город глобальный, с международными связями, который динамично растет, либо мы город, в котором стоит лев с золотыми яйцами»,— сказал депутат.

Александр Колесников призвал коллегу прекратить «нападки на Алексея Орлова», и обратить внимание на ряд его заместителей и глав районов, которые «работают грязно». Депутат добавил, что критики не заслуживает и «лев с тестикулами».

«Это был подарок городу от уважаемого товарища Симановского (Андрея, владельца "Сима-ленда".— "Ъ-Урал"). Подари городу за свой счет без тестикул, если тебе больше такие нравятся, но не надо глумиться над подарками»,— предложил он господину Киселеву.

Господин Колесников напомнил директору департамента финансов Юлии Медведевой, что в 2019 году дума уже отказывалась принимать проект бюджета города, в котором мэрия не учла их интересы. «Сразу к нам все пришли из администрации губернатора. Мы тогда просили очень простые вещи для жителей, и почему-то нас также не слышали. Мы тогда устроили дебош, вы зачем хотите повторения?»,— поинтересовался единоросс.

После дискуссии к депутатам обратился руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Вихарев, призвав однопартийцев поддержать корректировки. Он признал, что вопросы «накопились» и «на протяжении долгого времени они не решаются».

«Вещи, о которых вы говорите, абсолютно правильные. Тем не менее, бюджет нужно принимать. В должной степени увеличены расходы на нужды образования, на строительство новых детских садов и капремонт школ. Все вопросы не решены, но потихоньку будем изыскивать средства»,— пообещал депутат.

По итогам обсуждения поправки в проект бюджета одобрили 24 депутата, один — выступил против, трое — голосовать не стали.

Василий Алексеев