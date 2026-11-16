Образование — с 53,5 млрд до 52,2 млрд руб. Траты на общее образование будут снижены с 28,7 млрд до 27,7 млрд руб., на дошкольное образование — с 17,5 млрд до 17,4 млрд руб. Расходы на дополнительное образование детей сохранятся на уровне 3,7 млрд руб.;

Национальную экономику — с 29,8 млрд до 25,5 млрд руб. Объем средств на сферу транспорта будет сокращен с 15,7 млрд до 14,6 млрд руб., на дорожное хозяйство — с 12,6 млрд до 9,6 млрд руб.;

Общегосударственные вопросы — с 7 млрд до 6,9 млрд руб. С этим траты на работу градоначальника будут увеличены с 10 млн до 10,4 млн руб., на мэрию — с 1,35 млрд до 1,39 млрд руб., на администрации восьми районов Екатеринбурга — с 1,75 млрд до 1,78 млрд руб. Расходы на гордуму намерены снизить с 333,1 млн до 331,5 млн руб.;

Социальную политику — с 5,7 млрд до 4,7 млрд руб. Объем средств на поддержку социального обеспечения населения будет сокращен с 4,9 млрд до 3,9 млрд руб., а на пенсионное обеспечение возрастет с 494,2 млн до 513,9 млн руб.;

ЖКХ — с 5,2 млрд до 4,2 млрд руб. Расходы на благоустройство снизят с 3,4 млрд до 2,7 млрд руб., на жилищное хозяйство — с 1 млрд до 837,9 млн руб., на содержание сетей уличного освещения — с 759,5 млн до 528,3 млн руб., на коммунальное хозяйство — с 254,8 млн до 218,2 млн руб.;

Физическую культуру и спорт — с 3 млрд до 2,9 млрд руб. Траты на массовый спорт уменьшат со 179 млн до 171,1 млн руб., на физическую культуру увеличат с 216,2 млн до 221,9 млн руб., а на спорт высших достижений сохранят на уровне 2,4 млрд руб.;

Культуру и кинематограф — с 2,9 млрд до 2,5 млрд руб.;