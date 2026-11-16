На платформе ГИС «Торги» размещены нежилое помещение на 1-м проезде Скоморохова площадью 296,9 кв. м с начальной ценой почти 14,8 млн руб., еще два помещения на ул. Блинова, 1 (по 138,8 кв. м) стартуют от 6,2 млн руб. Помещение на ул. Мысникова, 3А площадью 11,3 кв. м оценили в 1 млн руб., а два объекта на ул. Зеленая долина, 8 (18,3 и 18,5 кв. м) — в 327,5 тыс. и 330 тыс. руб. соответственно. Также на аукцион выставлена квартира на ул. Огородной, 208 (59,8 кв. м) с начальной ценой 3,8 млн руб. Итоги подведут 16 декабря.