В Саратове выставили на торги имущество «Саратовоблжилстроя» за 33 млн рублей
Параллельно застройщика банкротит налоговая
В Саратове на продажу выставили арестованное имущество банкротящегося АО «Саратовоблжилстрой». Общая стоимость лотов составила 32,7 млн руб.
АО «Саратовоблжилстрой» экс-депутата Саратовской областной думы Леонида Писного («Единая Россия») зарегистрировано в Саратове в 2002 году. 2025 год компания завершила с выручкой 85 млн руб. (-87% год к году) и прибылью 860 тыс. руб. Организация выиграла 104 подряда общей стоимостью 5,9 млрд руб. По состоянию на 1 октября этого года налоговая задолженность застройщика составляет 95 млн руб.
На платформе ГИС «Торги» размещены нежилое помещение на 1-м проезде Скоморохова площадью 296,9 кв. м с начальной ценой почти 14,8 млн руб., еще два помещения на ул. Блинова, 1 (по 138,8 кв. м) стартуют от 6,2 млн руб. Помещение на ул. Мысникова, 3А площадью 11,3 кв. м оценили в 1 млн руб., а два объекта на ул. Зеленая долина, 8 (18,3 и 18,5 кв. м) — в 327,5 тыс. и 330 тыс. руб. соответственно. Также на аукцион выставлена квартира на ул. Огородной, 208 (59,8 кв. м) с начальной ценой 3,8 млн руб. Итоги подведут 16 декабря.
В июле 2026 года гендиректора «Саратовоблжилстроя», бывшего депутата облдумы Леонида Писного обвинили в сокрытии 12 млн руб., за счет которых должно было идти взыскание недоимки по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Его имущество арестовали на сумму более 35 млн руб. В марте этого года юридическое агентство «Триада» обратилась в суд с требованием признать компанию банкротом из-за долга в 50,4 млн руб., а сотрудники жаловались на долги по зарплате более 1,2 млн руб. 20 октября ФНС подала иск о банкротстве застройщика. Сумма требований превысила 23 млн руб. Аналогичное заявление налоговиков на 93,3 млн руб. суд рассматривает с апреля этого года.
У фирмы также были проблемы с качеством социального жилья. В 2024–2025 годах переселенцы из аварийных домов жаловались на протекающую крышу, ржавые трубы и неисправные счетчики в квартирах на ул. Брянской и в 1-м Брянском тупике. В феврале 2025-го администрация Саратова расторгла договор с «Саратовоблжилстроем» и заявила о намерении внести компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. Прокуратура также выявила, что в 2024 году МКУ «Капитальное строительство» незаконно допустило фирму к конкурсу на строительство школы на 1,5 тыс. мест в микрорайоне Авиатор за 1,2 млрд руб.
Компания также не выполнила ремонт школы №14 в Кузнецке Пензенской области. Контракт расторгли, так как работы на объекте не велись с октября 2025 года. С 13 августа 2026-го ремонт продолжает пензенская «Вадинская строительная компания».