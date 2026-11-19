Минобороны России сообщило об ударах по подстанциям в Одесской области и Сумах
Российские вооруженные силы ночью поразили электроподстанции в Одесской области и Сумах, сообщило Минобороны РФ. По его данным, также армия России ударила по объектам инфраструктуры.
в Одесской области — электроподстанции ПС-110 «Каролино» (населенный пункт Каролино-Бугаз) и ПС-110 (в Белгород-Днестровском);
в порту Черноморск — объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ;
в Сумах — электроподстанция ПС-330 «Сумы Северная».
Помимо этого, был атакован сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы двойного назначения для украинских войск, добавили в российском оборонном ведомстве.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. 17 ноября российская армия ударила по электроподстанциям в Ровно, Грабове, Каменском и Черновцах.