В Кузнецке заменили подрядчика в школе №14 после года простоя

Ремонт школы № 14 в Кузнецке Пензенской области возобновился после смены подрядчика. Прежний контракт с ООО «Саратовоблжилстрой» расторгли из-за ненадлежащего исполнения обязательств, сообщил мэр Виктор Агафонов. Согласно соглашению о расторжении, с момента заключения договора в октябре 2025 года работы на объекте не велись, акты приемки не составлялись, заказчик оплату не производил. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Кузнецка Фото: Администрация Кузнецка

Начальная цена аукциона составляла 123,6 млн руб., контракт с «Саратовоблжилстроем» заключили на 118,6 млн руб. со сроком до сентября 2027 года. С 13 августа 2026 года ремонт продолжает ООО «Вадинская строительная компания» из Пензы, стоимость нового контракта 119,2 млн руб.

На объект завезли материалы, демонтаж старой кровли завершен, идет обустройство нового покрытия, сообщил господин Агафонов. Ремонт находится на контроле администрации.

Нина Шевченко