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СпортФутбол

Француз Филипп Диалло будет противостоять Инфантино на выборах президента FIFA

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выдвинул француза Филиппа Диалло в качестве кандидата на выборы президента Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщила пресс-служба организации.
В релизе говорится, что национальные ассоциации-члены исполнительном комитета UEFA «единогласно заявили о полной поддержке». Филипп Диалло принял предложение. С 2023 года он возглавляет Федерацию футбола Франции (FFF), в том же году вошел в исполком UEFA.
Выборы президента FIFA должны состояться в марте 2027 года в Марокко. Действующий руководитель структуры Джанни Инфантино ранее заявлял о намерении баллотироваться на новый срок. Швейцарец был избран главой FIFA в 2016 году, после чего дважды переизбирался на безальтернативной основе.
В июле Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны крупнейших континентальных футбольных конфедераций в FIFA отказались от этой идеи. В UEFA заявили, что не поддержат переизбрание Инфантино на пост президента и пообещали «обеспечить достойную альтернативу».

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент