Француз Филипп Диалло будет противостоять Инфантино на выборах президента FIFA

В июле Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны крупнейших континентальных футбольных конфедераций в FIFA отказались от этой идеи. В UEFA заявили, что не поддержат переизбрание Инфантино на пост президента и пообещали «обеспечить достойную альтернативу».