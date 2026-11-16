Девушка дистанционного управления
Раскрыто покушение на журналиста-международника Сергея Заворотного
В Москве раскрыто совершенное 13 ноября покушение на журналиста-международника, главу издания «Антифашист» 72-летнего Сергея Заворотного. Силовики выяснили, что бомбу под днище его автомобиля разместила 21-летняя девушка, ставшая жертвой финансовых мошенников с Украины. Чтобы вернуть размещенные «на безопасных счетах» миллионы семьи, ее убедили поучаствовать в слежке за журналистом, установив GPS-трекер, оказавшийся бомбой.
Фигурантку резонансного преступления сотрудникам ФСБ, полиции и СКР удалось вычислить буквально по горячим следам. Помогли записи видеокамер с места происшествия, анализ биллинга соединений мобильных телефонов и прочее.
Задержанную доставили в штаб по раскрытию преступления, размещенный в управлении СКР по Южному административному округу Москвы, где она дала первые показания. Основные следственные действия будут проводиться в ГСУ СКР, сотрудники которого возглавляют расследование.
Фигурантка полностью признала вину в покушении на Сергея Заворотного, рассказав, что попала под влияние дистанционных мошенников с Украины. Те, представляясь сотрудниками Центробанка и МВД, убедили девушку перевести деньги семьи из банков на «безопасные» счета. Когда обман раскрылся, фигурантке пообещали вернуть похищенное, если она выполнит задание, а именно поучаствует в слежке за неким мужчиной.
Девушка получила данные об автомобиле Toyota и парковке на Кировоградской улице, где он находится. Затем она сообщала куратору по телефону, когда хозяин выходит из подъезда, и тайно его снимала.
Наконец ей скинули координаты тайника, в котором, по словам куратора, был заложен GPS-трекер, облегчающий наблюдение за машиной. Девушка, описавшая его как устройство, похожее на пауэрбанк, разместила этот предмет под днище иномарки согласно полученной видеоинструкции.
Затем ей приказали отправиться домой и ждать. Из новостей она и узнала о том, что бомбой едва не был убит известный журналист-международник Сергей Заворотный. В свое время он был собкором «Комсомольской правды» в странах Латинской Америки, выступал экспертом в Госдуме, а с 2010 по 2014 год являлся пресс-секретарем бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.
Переписка с куратором была удалена, а попытки фигурантки связаться с ним не увенчались успехом.
Предполагается, что уже 17 ноября задержанной могут избрать меру пресечения в Замоскворецком райсуде. При этом в СКР в очередной раз напомнили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не выясняют по телефону персональные данные граждан, не запрашивают коды подтверждения для операций в банках и на «Госуслугах», а тем более не проводят по видеосвязи оперативно-следственные действия. Именно по видео куратор с Украины управлял действиями фигурантки дела о покушении на журналиста.