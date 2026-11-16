Девушка дистанционного управления

Предполагается, что уже 17 ноября задержанной могут избрать меру пресечения в Замоскворецком райсуде. При этом в СКР в очередной раз напомнили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не выясняют по телефону персональные данные граждан, не запрашивают коды подтверждения для операций в банках и на «Госуслугах», а тем более не проводят по видеосвязи оперативно-следственные действия. Именно по видео куратор с Украины управлял действиями фигурантки дела о покушении на журналиста.