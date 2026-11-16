Книжную ярмарку Non/fiction перенесли на неопределенный срок

14 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что выставку могут перенести на январь 2027 года. Как отмечалось в материале, место тоже может измениться: вместо Гостиного двора ярмарку могут организовать в Манеже. Опрошенные «Ъ FM» эксперты полагают, что перенос сроков может повлиять на выручку издателей, которые рассчитывают на декабрь как на наиболее прибыльный месяц в году.