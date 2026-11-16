Книжную ярмарку Non/fiction перенесли на неопределенный срок
Ярмарку научно-популярной литературы Non/fiction, запланированную на 3-6 декабря, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба «Экспо-Парк Выставочные Проекты», которая выступает организатором ярмарки. Причины решения не уточняются. О новой дате и месте проведения объявят позже.
14 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что выставку могут перенести на январь 2027 года. Как отмечалось в материале, место тоже может измениться: вместо Гостиного двора ярмарку могут организовать в Манеже. Опрошенные «Ъ FM» эксперты полагают, что перенос сроков может повлиять на выручку издателей, которые рассчитывают на декабрь как на наиболее прибыльный месяц в году.
Книжная ярмарка Non/fiction существует с 1999 года. Традиционно она проводится в московском «Гостином дворе» в ноябре-декабре и в апреле. Издательства предлагают научно-популярную литературу, мемуары, биографии. В основе программы — мастер-классы, лекции, презентации новинок и общение писателей с аудиторией. В прошлом году на 13 дискуссионных площадках выступило не менее 1 тыс. спикеров с обзорами книг и тематическими лекциями.