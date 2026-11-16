Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в следующем фильме франшизы

В феврале прошлого года Amazon MGM Studios получила креативный контроль над франшизой у компании Eon Productions, которая продюсировала все фильмы о Джеймсе Бонде. Eon владела авторскими правами и торговыми марками на всех героев и все материалы фильмов о британском агенте. После этого стало известно, что режиссером нового фильма франшизы станет Дени Вильнёв. В качестве сценариста был выбран Стивен Найт. Кастинг на главную роль в фильме начали в феврале этого года.