Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в следующем фильме франшизы
Роберт Паттинсон станет следующим Джеймсом Бондом. Об этом кинокомпания Amazon MGM Studios объявила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Господин Паттинсон был одним из последних актеров, которого инсайдеры называли претендентом на роль. О том, что он участвует в финальном кастинге, заговорили лишь в ноябре. Другими финалистами были Николас Холт, Джек Лауден, Джош О’Коннор и Каллум Тернер.
По данным Knight Edge Media, господину Паттинсону в случае его победы в финале предлагался особый контракт на три фильма с более высоким гонораром, в то время как прочие участники финала должны были подписать контракт на четыре фильма, но с меньшим гонораром.
Первым актером, сыгравшим главную роль в официальной «Бондиане», в 1962 году был Шон Коннери. Роберт Паттинсон станет седьмым и сменит Дэниела Крейга, сыгравшего в пяти фильмах, последним из которых стал «Не время умирать» 2021 года. Всего вышло 25 официальных фильмов о Джеймсе Бонде от студии EON Productions. Также были выпущены два фильма, снятых вне основной серии.
В феврале прошлого года Amazon MGM Studios получила креативный контроль над франшизой у компании Eon Productions, которая продюсировала все фильмы о Джеймсе Бонде. Eon владела авторскими правами и торговыми марками на всех героев и все материалы фильмов о британском агенте. После этого стало известно, что режиссером нового фильма франшизы станет Дени Вильнёв. В качестве сценариста был выбран Стивен Найт. Кастинг на главную роль в фильме начали в феврале этого года.