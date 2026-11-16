Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
КультураКино

Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в следующем фильме франшизы

Роберт Паттинсон станет следующим Джеймсом Бондом. Об этом кинокомпания Amazon MGM Studios объявила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Роберт Паттинсон в 2017 году

Роберт Паттинсон в 2017 году

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Купить фото
Господин Паттинсон был одним из последних актеров, которого инсайдеры называли претендентом на роль. О том, что он участвует в финальном кастинге, заговорили лишь в ноябре. Другими финалистами были Николас Холт, Джек Лауден, Джош О’Коннор и Каллум Тернер.
По данным Knight Edge Media, господину Паттинсону в случае его победы в финале предлагался особый контракт на три фильма с более высоким гонораром, в то время как прочие участники финала должны были подписать контракт на четыре фильма, но с меньшим гонораром.
Первым актером, сыгравшим главную роль в официальной «Бондиане», в 1962 году был Шон Коннери. Роберт Паттинсон станет седьмым и сменит Дэниела Крейга, сыгравшего в пяти фильмах, последним из которых стал «Не время умирать» 2021 года. Всего вышло 25 официальных фильмов о Джеймсе Бонде от студии EON Productions. Также были выпущены два фильма, снятых вне основной серии.
В феврале прошлого года Amazon MGM Studios получила креативный контроль над франшизой у компании Eon Productions, которая продюсировала все фильмы о Джеймсе Бонде. Eon владела авторскими правами и торговыми марками на всех героев и все материалы фильмов о британском агенте. После этого стало известно, что режиссером нового фильма франшизы станет Дени Вильнёв. В качестве сценариста был выбран Стивен Найт. Кастинг на главную роль в фильме начали в феврале этого года.

Иностранный агент

Шон Коннери — легендарный Джеймс Бонд, который доказал, что сочетание хорошего костюма и Aston Martin навсегда останется непобедимым комбо На фото: кадр из фильма «Голдфингер», 1964 год
1/121/12

Шон Коннери — легендарный Джеймс Бонд, который доказал, что сочетание хорошего костюма и Aston Martin навсегда останется непобедимым комбо
На фото: кадр из фильма «Голдфингер», 1964 год

Getty Images

Портным Шона Коннери во время его участия в бондиане был лондонский мастер Энтони Синклейр. Кстати, актер после съемок оставил большинство костюмов себе
2/122/12

Портным Шона Коннери во время его участия в бондиане был лондонский мастер Энтони Синклейр. Кстати, актер после съемок оставил большинство костюмов себе

Getty Images

Джордж Лэзенби останется в памяти поклонников как не самый удачный преемник Коннери, успевший сыграть всего в одном фильме о 007. Но и у него были сильные стилистические моменты. Например, синий анорак, который явно опережал свое время На фото: кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества», 1969 год
3/123/12

Джордж Лэзенби останется в памяти поклонников как не самый удачный преемник Коннери, успевший сыграть всего в одном фильме о 007. Но и у него были сильные стилистические моменты. Например, синий анорак, который явно опережал свое время
На фото: кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества», 1969 год

East News

Джеймс Бонд Роджера Мура хорошо смотрелся не только в костюме. Именно он представил черную водолазку как тактическую одежду для шпионов — прием, который получил множество отсылок в поп-культуре На фото: кадр из фильма «Живи и дай умереть», 1973 год
4/124/12

Джеймс Бонд Роджера Мура хорошо смотрелся не только в костюме. Именно он представил черную водолазку как тактическую одежду для шпионов — прием, который получил множество отсылок в поп-культуре
На фото: кадр из фильма «Живи и дай умереть», 1973 год

Getty Images

Дуглас Хэйворд, портной для фильмов бондианы времен Роджера Мура, шел в ногу со временем. Его агент 007 одевался в приталенные серые костюмы, которые подходили стилю начала 1980-х На фото: кадр из фильма «Только для твоих глаз», 1981 год
5/125/12

Дуглас Хэйворд, портной для фильмов бондианы времен Роджера Мура, шел в ногу со временем. Его агент 007 одевался в приталенные серые костюмы, которые подходили стилю начала 1980-х
На фото: кадр из фильма «Только для твоих глаз», 1981 год

Getty Images

Белый смокинг в казино — явно дань Шону Коннери. Кстати, Роджер Мур обошел Шона Коннери по количеству фильмов о Бонде: семь у Мура и шесть у Коннери На фото: кадр из фильма «Осьминожка», 1983 год
6/126/12

Белый смокинг в казино — явно дань Шону Коннери. Кстати, Роджер Мур обошел Шона Коннери по количеству фильмов о Бонде: семь у Мура и шесть у Коннери
На фото: кадр из фильма «Осьминожка», 1983 год

East News

Бонд Тимоти Далтона не вошел в историю как идеальный образец агента 007, однако его гардероб стоит отметить отдельно. Например, кожаную куртку Kenzo из фильма «Искры из глаз» (1987)
7/127/12

Бонд Тимоти Далтона не вошел в историю как идеальный образец агента 007, однако его гардероб стоит отметить отдельно. Например, кожаную куртку Kenzo из фильма «Искры из глаз» (1987)

East News

Смокинг Далтона, который играл более молодого Джеймса Бонда, создала марка Stefano Ricci На фото: кадр из фильма «Лицензия на убийство», 1989 год
8/128/12

Смокинг Далтона, который играл более молодого Джеймса Бонда, создала марка Stefano Ricci
На фото: кадр из фильма «Лицензия на убийство», 1989 год

East News

В своем дебютном фильме в роли 007 Пирс Броснан продемонстрировал идеальный морской образ: бежевые брюки, голубая рубашка и двубортный блейзер с позолоченными пуговицами. Все как по учебнику На фото: кадр из фильма «Золотой глаз», 1995 год
9/129/12

В своем дебютном фильме в роли 007 Пирс Броснан продемонстрировал идеальный морской образ: бежевые брюки, голубая рубашка и двубортный блейзер с позолоченными пуговицами. Все как по учебнику
На фото: кадр из фильма «Золотой глаз», 1995 год

Getty Images

Воплощение строгого и сдержанного образа середины 1990-х: бежевое пальто (camel coat), костюм и изобретательный гаджет в руках На фото: кадр из фильма «Завтра не умрет никогда», 1997 год
10/1210/12

Воплощение строгого и сдержанного образа середины 1990-х: бежевое пальто (camel coat), костюм и изобретательный гаджет в руках
На фото: кадр из фильма «Завтра не умрет никогда», 1997 год

Getty Images

Ян Флеминг в своих романах писал, что Бонд носил Rolex, однако при Броснане агент 007 сменил их на Omega Seamaster (над этой трансформацией даже пошутили сценаристы в «Казино "Рояль"») На фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002
11/1211/12

Ян Флеминг в своих романах писал, что Бонд носил Rolex, однако при Броснане агент 007 сменил их на Omega Seamaster (над этой трансформацией даже пошутили сценаристы в «Казино "Рояль"»)
На фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002

East News

Дружба Brioni и Крейга продлилась недолго, всего один фильм. Начиная с «Кванта милосердия» Джеймс Бонд одевался исключительно в Tom Ford. Причем марка создавала не только костюмы, но и очки для 007. Синий смокинг из «Координаты "Скайфолл"» стал, пожалуй, самой стильной альтернативой black tie на большом экране На фото: кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"», 2012 год
12/1212/12

Дружба Brioni и Крейга продлилась недолго, всего один фильм. Начиная с «Кванта милосердия» Джеймс Бонд одевался исключительно в Tom Ford. Причем марка создавала не только костюмы, но и очки для 007. Синий смокинг из «Координаты "Скайфолл"» стал, пожалуй, самой стильной альтернативой black tie на большом экране
На фото: кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"», 2012 год

East News

Смотреть
Кино

Авторы

  • Николай Зубов
    Николай Зубов
    руководитель группы иностранной информации