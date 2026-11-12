Глава Nvidia увеличил число любовниц на 100%
The New York Times узнала о второй внебрачной связи Дженсена Хуанга
Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях не только с гражданкой Китая, которую американские спецслужбы называют агентом министерства госбезопасности Китая. Как выяснила газета The New York Times (NYT), у 63-летнего предпринимателя и миллиардера также была внебрачная связь с его подчиненной, вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл.
Романтические отношения Дженсена Хуанга и Кимберли Пауэлл были якобы обнаружены в марте 2026 года, когда они участвовали в конференции Nvidia и в отеле «проявляли нежность друг к другу». Нежности попали на видео. В NYT уточняют, что этих кадров не видели. Факт отношений 63-летнего главы компании с 48-летней госпожой Пауэлл изданию подтвердили пять человек, работавших на тот момент в Nvidia.
Кимберли Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а с 2017-го занимает пост вице-президента по продуктам в области здравоохранения. У нее муж и две дочери. Дженсен Хуанг тоже женат. Его брак с Лори Хуанг держится с 1985 года. У четы дочь и сын, которые работают в компании отца.
Как указывает NYT, в Nvidia есть кодекс поведения, который обязывает сотрудников избегать личных отношений с коллегами, а компанию — «оперативно расследовать сообщения о ненадлежащем поведении». До публикации статьи в NYT никакой информации о связи главы Nvidia с подчиненной не появлялось. Соответственно, не было и расследования.
Журналисты NYT позвонили Дженсену Хуангу, чтобы получить его комментарии об отношениях с госпожой Пауэлл. Глава Nvidia поднял трубку, выслушал вопрос и со словами «Не думаю, что вы должны говорить со мной напрямую» звонок сбросил. Кимберли Пауэлл тоже не комментирует публикацию. При этом, как отмечает NYT, она экстренно отменила свое запланированное выступление в Вашингтоне на важной конференции по здравоохранению. От компании Nvidia пока нет комментариев.
Акции Nvidia падают с того момента, как разразился скандал из-за всплывшей связи Дженсена Хуанга с гражданкой КНР Элис Хуанг. С конца октября, когда о ней стало известно, бумаги Nvidia подешевели на 26%, а рыночная капитализация компании сократилась на $600 млрд. Не способствует улучшению ситуации и вызов главы Nvidia для дачи показаний в Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, а также подача иска акционерами Nvidia к компании и господину Хуангу. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что совет директоров Nvidia готовится отстранить Дженсена Хуанга от должности гендиректора.