Глава Nvidia увеличил число любовниц на 100%

Журналисты NYT позвонили Дженсену Хуангу, чтобы получить его комментарии об отношениях с госпожой Пауэлл. Глава Nvidia поднял трубку, выслушал вопрос и со словами «Не думаю, что вы должны говорить со мной напрямую» звонок сбросил. Кимберли Пауэлл тоже не комментирует публикацию. При этом, как отмечает NYT, она экстренно отменила свое запланированное выступление в Вашингтоне на важной конференции по здравоохранению. От компании Nvidia пока нет комментариев.