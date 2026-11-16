В Москве потушили пожар в горнолыжном комплексе в Крылатском

О пожаре стало известно примерно в 13:48 мск. Изначально площадь возгорания составляла 500 кв. м, однако позже достигла 1,7 тыс. кв. м. Огонь охватил деревянный склад спорткомплекса, пристроенный к административному зданию. Полностью обрушилась кровля одного из строений, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Всего в тушении участвовали 85 человек и 23 единицы техники.