В Москве задержали подозреваемую по делу о подрыве автомобиля Сергея Заворотного

Как сообщили в ФСБ, девушка стала жертвой мошенников. С июля она «находилась в психологической обработке представителя мошеннического кол-центра», который выдавал себя за сотрудника Банка России. Девушка перевела на «безопасные счета» мошенников крупную сумму денег. «В дальнейшем она была вовлечена в совершение особо тяжкого преступления»,— указано в пресс-релизе ФСБ.