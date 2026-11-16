В Москве задержали подозреваемую по делу о подрыве автомобиля Сергея Заворотного
Правоохранительные органы задержали в Москве россиянку 2005 года рождения, подозреваемую в причастности к подрыву автомобиля журналиста Сергея Заворотного — бывшего помощника экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом сообщили Центр общественных связей ФСБ России и СКР. По данным следствия, девушка действовала по заданию украинских спецслужб.
Как сообщили в ФСБ, девушка стала жертвой мошенников. С июля она «находилась в психологической обработке представителя мошеннического кол-центра», который выдавал себя за сотрудника Банка России. Девушка перевела на «безопасные счета» мошенников крупную сумму денег. «В дальнейшем она была вовлечена в совершение особо тяжкого преступления»,— указано в пресс-релизе ФСБ.
По заданию анонимных кураторов девушка установила взрывное устройство под днищем автомобиля Сергея Заворотного. На допросе подозреваемая сказала, что признает вину. По ее словам, она думала, что устанавливает под машину GPS-трекер, а о подрыве узнала из новостей.
Взрыв произошел 13 ноября на Кировоградской улице в Москве. Сергея Заворотного госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Устанавливаются предполагаемые соучастники задержанной.