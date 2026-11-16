Владимир Путин поздравил Мирру Андрееву с победой на итоговом турнире WTA
Президент России Владимир Путин поздравил Мирру Андрееву с титулом на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю. Своей яркой, убедительной победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы»,— говорится в тексте поздравления. Также президент пожелал спортсменке «новых успешных стартов» и «всего самого доброго».
В финале итогового турнира, в котором принимают участие восемь лучших теннисисток сезона, Мирра Андреева со счетом 7:5, 6:3 победила украинку Элину Свитолину. Россиянка завершила сезон на второй строке мирового рейтинга.
На счету 19-летней спортсменки семь титулов WTA в одиночном разряде. В июне Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема — она стала победительницей Roland Garros. В паре с Дианой Шнайдер теннисистка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2024 года.
Подробнее о победе российской теннисистки — в материале «Ъ» «Андреевский флаг вновь реет над Калифорнией».