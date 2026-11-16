Владимир Путин поздравил Мирру Андрееву с победой на итоговом турнире WTA

«Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю. Своей яркой, убедительной победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы»,— говорится в тексте поздравления. Также президент пожелал спортсменке «новых успешных стартов» и «всего самого доброго».