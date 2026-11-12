Трамп назвал бывшего главу Apple Кука подходящим кандидатом на пост главы Nvidia
Президент США Дональд Трамп считает, что сменить Дженсена Хуанга на посту генерального директора Nvidia может бывший глава компании Apple Тим Кук. Таким мнением американский президент поделился в Truth Social.
«Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, который проделал фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, способный занять его место,— Тим Кук из Apple», — написал господин Трамп.
Сегодня Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга после скандала вокруг измен миллиардера. Одной из любовниц господина Хуанга, по сообщениям СМИ, была подозреваемая в шпионаже гражданка Китая. В письме к сотрудникам он признался, что был неверен своей жене, и извинился за подрыв доверия семьи и коллег. Дженсен Хуанг занимал должность главы Nvidia 33 года. Временным генеральным директором стала Колетт Кресс. Она также сохранит должность финансового директора.