МИД РФ назвал символической предстоящую встречу Путина, Си и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС — символическая и очень важная, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Повестка дня не согласована. Все еще не определено, какие вопросы будут обсуждаться»,— рассказал господин Руденко журналистам (цитата по ТАСС). «У каждой стороны есть свои приоритетные темы, приоритетные вопросы. В настоящее время они согласовывают, как уложиться в отведенное время для обсуждения приоритетных тем»,— уточнил он.
Лидеры России, США и КНР встретятся 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Китайская сторона сообщала о планах обсудить поддержание мира и обеспечение стратегической стабильности в отношениях между ведущими державами. Дональд Трамп говорил о планах обсудить сокращение ядерных вооружений. Российская сторона отмечала, что повестка должна включать «целый набор тем».