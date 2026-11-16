МИД РФ назвал символической предстоящую встречу Путина, Си и Трампа

«Повестка дня не согласована. Все еще не определено, какие вопросы будут обсуждаться»,— рассказал господин Руденко журналистам (цитата по ТАСС). «У каждой стороны есть свои приоритетные темы, приоритетные вопросы. В настоящее время они согласовывают, как уложиться в отведенное время для обсуждения приоритетных тем»,— уточнил он.