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Politico узнало о шансах Хуанга вернуться «к власти» после увольнения из Nvidia

Издание Politico поговорило с представителями Кремниевой долины о том, что будет с профессиональной карьерой Дженсена Хуанга после увольнения из Nvidia. Большинство собеседников полагают, что он вернется «к власти» в технологическом секторе американской экономики.
Дженсен Хуанг

Дженсен Хуанг

Rick Wilking / Reuters

Руководитель одного из калифорнийских стартапов сказал Politico, что «крупные облачные компании и стартапы будут наперебой стремиться связаться с ним и привлечь его к работе, несмотря на любые проступки». Другой собеседник издания отметил, что потерю должности «не следует путать» с утратой способности влиять на дальнейшее развитие индустрии.
После отставки у господина Хуанга сохраняется состояние примерно в $145 млрд, связи с влиятельными людьми и предпринимательская репутация. Трое собеседников издания полагают, что ему будет проще основать новый бизнес на свои деньги, чем наниматься в уже существующую компанию.
Дженсен Хуанг ушел в отставку со всех постов в Nvidia 12 ноября. До этого он признался, что изменял жене с главой сингапурской фирмы Megaspeed Элис Хуанг, которую американская разведка считает китайской шпионкой. В защиту Дженсена Хуанга, как отмечает Politico, уже выступили основатель оборонной технологической компании Anduril Палмер Лаки, Perplexity AI Аравинд Сринивас, основатель SpaceX Илон Маск.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ушел по любви».

В «медовой ловушке»

В 1985 году Дженсен Хуанг женился на Лори Милс, с которой познакомился в Университете штата Орегон. У пары двое детей: сын Спенсер и дочь Мэдисон
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В 1985 году Дженсен Хуанг женился на Лори Милс, с которой познакомился в Университете штата Орегон. У пары двое детей: сын Спенсер и дочь Мэдисон

Aaron Schwartz / Reuters

8 ноября Дженсен Хуанг признался в том, что у него был роман с руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Бизнесмен принес извинения семье и коллегам
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8 ноября Дженсен Хуанг признался в том, что у него был роман с руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Бизнесмен принес извинения семье и коллегам

TVBS / AP

Американская разведка полагает, что Элис Хуанг (настоящее имя — Хуан Лэ) была завербована для шпионажа Министерством госбезопасности КНР
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Американская разведка полагает, что Элис Хуанг (настоящее имя — Хуан Лэ) была завербована для шпионажа Министерством госбезопасности КНР

CTI / Reuters

Позже появилась информация еще об одном романе господина Хуанга — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл
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Позже появилась информация еще об одном романе господина Хуанга — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл

Kimberly Powell / Linkedin / Reuters

Селфи с журналистами на IT-форуме на Тайване, 2024 год
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Селфи с журналистами на IT-форуме на Тайване, 2024 год

Ann Wang / Reuters

С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен, 2024 год
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С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен, 2024 год

Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен и королем Дании Фредериком (справа) на церемонии запуска суперкомпьютера в Копенгагене, 2024 год
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С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен и королем Дании Фредериком (справа) на церемонии запуска суперкомпьютера в Копенгагене, 2024 год

Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Селфи с гостями саммита АТЭС в Южной Корее, 2025 год
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Селфи с гостями саммита АТЭС в Южной Корее, 2025 год

Kim Soo-hyeon / Reuters

С певицей Jewel (Джуэл Килчер) на церемонии вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике (Калифорния), 2026 год
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С певицей Jewel (Джуэл Килчер) на церемонии вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике (Калифорния), 2026 год

Mario Anzuoni / Reuters

Фото с участниками празднования Дня спорта на Тайване, 2025 год
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Фото с участниками празднования Дня спорта на Тайване, 2025 год

Ann Wang / Reuters

С английской журналисткой и писательницей Люси Хокинг в Кембриджском университете, 2025 год
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С английской журналисткой и писательницей Люси Хокинг в Кембриджском университете, 2025 год

Nordin Catic / Getty Images for The Cambridge Union

С победительницей лотереи на Тайване, 2026 год
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С победительницей лотереи на Тайване, 2026 год

Ann Wang / Reuters

Селфи после пресс-конференции в Мумбаи, 2024 год
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Селфи после пресс-конференции в Мумбаи, 2024 год

Arsheeya Bajwa / Reuters

С лауреатом премии Vera Rubin New Frontiers Prize Каролиной Фигейредо из Принстонского университета, 2026 год
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С лауреатом премии Vera Rubin New Frontiers Prize Каролиной Фигейредо из Принстонского университета, 2026 год

Vivien Killilea / Getty Images for Breakthrough Prize

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