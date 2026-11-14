Politico узнало о шансах Хуанга вернуться «к власти» после увольнения из Nvidia

Руководитель одного из калифорнийских стартапов сказал Politico, что «крупные облачные компании и стартапы будут наперебой стремиться связаться с ним и привлечь его к работе, несмотря на любые проступки». Другой собеседник издания отметил, что потерю должности «не следует путать» с утратой способности влиять на дальнейшее развитие индустрии.