Politico узнало о шансах Хуанга вернуться «к власти» после увольнения из Nvidia
Издание Politico поговорило с представителями Кремниевой долины о том, что будет с профессиональной карьерой Дженсена Хуанга после увольнения из Nvidia. Большинство собеседников полагают, что он вернется «к власти» в технологическом секторе американской экономики.
Руководитель одного из калифорнийских стартапов сказал Politico, что «крупные облачные компании и стартапы будут наперебой стремиться связаться с ним и привлечь его к работе, несмотря на любые проступки». Другой собеседник издания отметил, что потерю должности «не следует путать» с утратой способности влиять на дальнейшее развитие индустрии.
После отставки у господина Хуанга сохраняется состояние примерно в $145 млрд, связи с влиятельными людьми и предпринимательская репутация. Трое собеседников издания полагают, что ему будет проще основать новый бизнес на свои деньги, чем наниматься в уже существующую компанию.
Дженсен Хуанг ушел в отставку со всех постов в Nvidia 12 ноября. До этого он признался, что изменял жене с главой сингапурской фирмы Megaspeed Элис Хуанг, которую американская разведка считает китайской шпионкой. В защиту Дженсена Хуанга, как отмечает Politico, уже выступили основатель оборонной технологической компании Anduril Палмер Лаки, Perplexity AI Аравинд Сринивас, основатель SpaceX Илон Маск.