«Можно ли доверять мужчине в кожаной куртке?»
Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia: реакция мировых СМИ
Отставка сооснователя Nvidia Дженсена Хуанга со всех руководящих постов в компании стала центральной темой обсуждения в международной прессе. Многие задаются вопросом, почему личная жизнь топ-менеджера привела к шагу, который может повлиять на развитие всего технологического рынка, и не было ли в этой истории политической подоплеки.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Падение Дженсена Хуанга — признак ослабления Кремниевой долины
Непобедимость крупных технологических компаний померкла после отстранения Дженсена Хуанга от должности в компании, которую он основал и превратил в основу бума искусственного интеллекта. По мере того, как его власть угасала в Nvidia, аристократическая семья технологических компаний столкнулась с неприятной правдой об их новом положении в мире: крупные технологические компании уже не такие уж и большие и, возможно, не такие уж неприкасаемые.
Всего за неделю эти титаны потеряли контроль над политической властью в Вашингтоне, а за ними и одна из их главных звезд. Сегодня быть просто основателем компании уже недостаточно. В Кремниевую долину возвращаются громоздкие бюрократические структуры, институциональные силы и старые порядки — все то, против чего нынешнее поколение предпринимателей боролось всю свою жизнь и с чем, как рассчитывали некоторые из них (в частности, Илон Маск), могла бы покончить администрация Трампа.
Эта суровая реальность проявилась в словах поддержки в адрес Хуанга, которые многие начали публиковать 11 ноября, еще до официального объявления о его отставке. Одни полагали, что вопрос о будущем Хуанга должны решать акционеры Nvidia, в то время как другие призывали предоставить достаточно времени для проведения надлежащего расследования.
South China Morning Post (Гонконг, КНР)
Внезапный уход Дженсена Хуанга потряс китайских сотрудников Nvidia и омрачил перспективы компании на ключевом рынке
Внезапная отставка Дженсена Хуанга ошеломила сотрудников Nvidia в Китае и вызвала вопросы о будущем американского производителя чипов на рынке, развитию которого соучредитель компании посвятил долгие годы.
«Это конец целой эпохи. Я совершенно не понимаю, почему Хуанга попросили уйти в отставку. Его уход никому не идет на пользу»,— заявил один из сотрудников Nvidia в Китае, пожелавший остаться анонимным, поскольку у него нет полномочий общаться со СМИ. По словам еще одного сотрудника (также пожелавшего сохранить анонимность), «трудно представить», чтобы кто-то другой из руководства прилагал подобные усилия; Хуанг пользовался «огромной популярностью» среди китайских работников.
Среди китайских сотрудников Nvidia широко распространено мнение, что Хуанга вынудило уйти политическое давление США, и они опасаются, что отставка затруднит сотрудничество американских и китайских технологических компаний.
Liberation (Париж, Франция)
Скандал с Nvidia в пяти вопросах
Можно ли доверять мужчине в кожаной куртке? Это вряд ли. Согласно кодексу поведения Nvidia, сотрудники обязаны «избегать ситуаций, в которых действия создают конфликт», включая «личные отношения», и компания заявляет, что «оперативно расследует сообщения о неправомерном профессиональном поведении». Жертва моды.
Кто же теперь возьмет бразды правления в свои руки? Хороший вопрос, особенно учитывая, что у компании, похоже, нет четкого плана преемственности. На данный момент обязанности временного генерального директора будет исполнять финансовый директор компании Колетт Кресс… Упоминается несколько имен руководителей технологических компаний, которые могли бы заменить Дженсена Хуанга. Среди них Лип-Бу Тан, генеральный директор Intel; Лиза Су, глава компании AMD, производителя полупроводников, микропроцессоров и видеокарт; и Рене Хаас, генеральный директор ARM, британской компании по производству полупроводников, которая, по данным Les Echos, была основана в сарае недалеко от Кембриджа. Это поднимает еще один вопрос: является ли компания, основанная в сарае, британской версией мифа о калифорнийском стартапе, который начинается в гараже? Потянет ли Хуанг за собой других? Не исключено.
This is Money (Лондон, Великобритания)
Рост задолженности ИИ-компаний вызывает тревожные ассоциации с финансовым кризисом
Уход Дженсена Хуанга из Nvidia после нескольких дней эпического разбора его личной жизни может стать определяющим событием всей революции в области искусственного интеллекта. Это нанесло сокрушительный удар по разработчику чипов, снизив стоимость компании почти на триллион долларов с тех пор, как 29 октября стали известны сообщения о его романе с агентом китайской разведки. Последующие сообщения о предполагаемой внебрачной связи со старшей коллегой в Nvidia, Кимберли Пауэлл, стали последней каплей, потребовавшей принятия мер со стороны слабого совета директоров.
Назначение опытного члена совета директоров Харви К. Джонса председателем и финансового директора Колетт Кресс временным генеральным директором — это экстренные меры, призванные стабилизировать ситуацию в условиях хаоса. Последствия ухода Хуанга гораздо обширнее. Компания Anthropic, чемпион в области ИИ, уже потеряла сотни миллиардов долларов из-за снижения стоимости ее планируемого первичного публичного размещения акций. Возможно, акции Nvidia отскочат обратно, а Anthropic выйдет на рынок, но грязный уход Хуанга должен привлечь должное внимание к революции в сфере искусственного интеллекта, где слишком мало внимания уделяется вопросам управления, а также чрезвычайно высокому уровню задолженности.