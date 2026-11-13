«Можно ли доверять мужчине в кожаной куртке?»

Кто же теперь возьмет бразды правления в свои руки? Хороший вопрос, особенно учитывая, что у компании, похоже, нет четкого плана преемственности. На данный момент обязанности временного генерального директора будет исполнять финансовый директор компании Колетт Кресс… Упоминается несколько имен руководителей технологических компаний, которые могли бы заменить Дженсена Хуанга. Среди них Лип-Бу Тан, генеральный директор Intel; Лиза Су, глава компании AMD, производителя полупроводников, микропроцессоров и видеокарт; и Рене Хаас, генеральный директор ARM, британской компании по производству полупроводников, которая, по данным Les Echos, была основана в сарае недалеко от Кембриджа. Это поднимает еще один вопрос: является ли компания, основанная в сарае, британской версией мифа о калифорнийском стартапе, который начинается в гараже? Потянет ли Хуанг за собой других? Не исключено.